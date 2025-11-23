NBA／3連勝終結後狠批球隊心態 綠衫軍布朗：不想打就別來

休賽季陣容大改組的「綠衫軍」塞爾蒂克隊，昨日105：113敗給籃網，終止近期3連勝。賽後，球星布朗（Jaylen Brown）毫不諱言地指出球隊在心態上存在嚴重問題，更公開放話：「要嘛做好比賽準備，要嘛就別來。」

儘管布朗昨天全場繳出26分、8籃板和4助攻的優秀發揮，但仍無法幫助球隊建立優勢，面對籃網多點開花攻勢，塞爾蒂克最終以8分之差不敵對手。賽後，布朗在接受媒體採訪時，他談到了球隊的問題，「我們需要在攻防兩端都展現出更強的侵略性。你必須成為更強硬的球隊，這一點毋庸置疑。而今晚我們沒能做到。」

此外，除了攻守兩端的強度，綠衫軍最大的問題在於心態，「不管投籃命中與否，不管什麼情況，我們都必須全力以赴，充滿熱情地投入比賽，渴望勝利。但今晚我們似乎並沒有做到這一點。」布朗總結道。

由於綠衫軍另一名球星泰托姆（Jayson Tatum）因傷持續缺陣，加上陣容有多位新成員，使得他們目前仍面臨陣容磨合的階段，本賽季至今，塞爾蒂克戰績為8勝8敗，排在東區第10。這使得布朗本季勢必將扛下更多責任，他目前場均能夠得到27.4分，同時搶下5.7個籃板和4.1次助攻。

