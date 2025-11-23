NBA／因沙灘車事故癱瘓17年 前最佳第六人辭世享年54歲

根據報導，曾在NBA征戰12年並贏得2000年年度最佳第六人的前鋒悍將羅傑斯（Rodney Rogers）於美國時間周五辭世，享年54歲。。

來自維克森林大學、身高6呎7吋體型壯碩的羅傑斯，是在1993年選秀會上以第9順位加入金塊，生涯先後效力快艇、太陽、塞爾蒂克、籃網、黃蜂、76人等隊，累積出賽866場，場均得到10.9分4.5籃板2助攻1抄截，投籃命中率45.1%。

離開球場之後，羅傑斯在2008年11月因越野沙灘車事故導致肩膀以下全身癱瘓，自此長期與脊髓傷勢共存。根據美國國家籃球球員協會（NBPA）代表家屬發布的聲明，羅傑斯的死因為與脊髓損傷相關的自然因素。

NBPA聲明寫道：「過去17年既艱難又充滿祝福，在每一刻，Rodney始終是一道光，用積極、堅定的態度，並以他安靜卻強大的力量激勵著周遭的人。」

癱瘓後的羅傑斯成立了以自己名字命名的基金會，不僅支持脊髓損傷患者，也致力於推廣逆境中的堅韌與成長。他在2022年獲頒威克森林大學「傑出校友獎」及榮譽學位，他所穿的54號球衣也被退休。

Remembering Rodney Rogers (1971-2025) pic.twitter.com/7jrOEnKO8N — NBA History (@NBAHistory) 2025年11月23日