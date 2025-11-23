NBA／保羅宣布退休 好兄弟老詹送上真摯祝福：他生涯真是精彩絕倫！

快艇老將「CP3」保羅（Chris Paul）今宣告他將在本季結束後高掛球鞋，在社群上引發廣大迴響，湖人隊球星「老詹」詹姆斯（LeBron James）也在稍早發表他的個人感言，並對這位摯友送上真誠祝福，以及深深的敬意。

Back in NC!!! What a ride…Still so much left…GRATEFUL for this last one!! 🤞🏾 pic.twitter.com/1ZaJSqsWRD — Chris Paul (@CP3) 2025年11月22日

保羅今日在個人社群貼文寫下：「真是精彩的旅程，還有很多路要走，感謝這最後一段旅程。」雖然他並沒有在貼文中明確提到「退休」二字，但從字裡行間來看，其實早已不證自明。

詹姆斯稍早則在個人社群媒體IG上，轉發了他的退休消息，詹姆斯稱呼保羅是「Point God」，暗指保羅是聯盟中控球後衛的佼佼者，並寫道：「他的生涯旅程真是精彩絕倫。」

LeBron James salutes Chris Paul pic.twitter.com/P22L6uZdDC — Dan Woike (@DanWoikeSports) 2025年11月22日

詹姆斯和保羅是聯盟中現役球員中最年長的兩位，兩人在新賽季開幕戰開始前都已年滿40歲，詹姆斯的年紀更大一些，他的生日比保羅還早四個月。

雖然詹姆斯和保羅在聯盟21個賽季中從未同隊，但他們在這幾十年間一直保持著親密的友誼。兩人曾於2008年北京奧運和2012年倫敦奧運會上並肩作戰，當時他們代表美國隊出戰，並拿下兩枚金牌。

隨著保羅即將退役，明年詹姆斯將成為「香蕉船兄弟」四人組中還在聯盟征戰的一員。除了詹姆斯和保羅，香蕉船兄弟還包括韋德（Dwyane Wade）和安東尼（Carmelo Anthony），他們四人因一張2015年曝光的度假照片而聲名遠播。韋德於2019年在邁阿密熱火隊退役，而安東尼則於2023年正式宣布結束職業生涯。

香蕉船兄弟由左至右為：安東尼、保羅、韋德和詹姆斯。 美聯社