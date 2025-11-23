快訊

NBA／保羅生涯遺憾沒拿過冠軍戒 湖人主帥：已是終極贏家

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
保羅正式宣布賽季打完將退休。圖截自X
保羅正式宣布賽季打完將退休。圖截自X

有「控球之神（Point God）」美稱的快艇隊後衛保羅（Chris Paul）正式宣告，本季將是生涯最後一個NBA賽季，消息一出籃球界紛紛給予祝福，湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）則是務實說，希望保羅不要拿到從未戴上過的冠軍戒，因為這代表快艇登頂，絕對不是湖人樂見。

同是後衛出身的瑞迪克，對於保羅退消的決定感觸很深，「這是一個和我同在NBA共事的球員，我幾乎認識20年了，而且我們總是聊到這話題。」他提到，總會有些球員有拿過總冠軍的經驗，但不會稱這些是贏球球員，但同時也有些優秀球員卻從沒贏過總冠軍，「對我來說，他們是終極贏家，這就是保羅，他是終極的贏家。」

話雖如此，瑞迪克仍說，希望保羅不要在球員生涯最後一季終結「冠軍荒」，「因為意謂快艇贏下NBA總冠軍，而我們沒有。」

和保羅私交甚篤的湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），在保羅確定退休後也在社群上和「香蕉船兄弟」之一的好友致敬，他寫下「控球之神！！！真是精彩絕倫的一段旅程」並附上致敬的圖示。

保羅和詹姆斯也是NBA史上唯二得分超過2萬分、助攻超過1萬次的球員，詹姆斯才剛迎接本季處女秀，在聯盟征戰23個賽季打破NBA紀錄。

