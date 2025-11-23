聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／保羅生涯遺憾沒拿過冠軍戒 湖人主帥：已是終極贏家
有「控球之神（Point God）」美稱的快艇隊後衛保羅（Chris Paul）正式宣告，本季將是生涯最後一個NBA賽季，消息一出籃球界紛紛給予祝福，湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）則是務實說，希望保羅不要拿到從未戴上過的冠軍戒，因為這代表快艇登頂，絕對不是湖人樂見。
同是後衛出身的瑞迪克，對於保羅退消的決定感觸很深，「這是一個和我同在NBA共事的球員，我幾乎認識20年了，而且我們總是聊到這話題。」他提到，總會有些球員有拿過總冠軍的經驗，但不會稱這些是贏球球員，但同時也有些優秀球員卻從沒贏過總冠軍，「對我來說，他們是終極贏家，這就是保羅，他是終極的贏家。」
話雖如此，瑞迪克仍說，希望保羅不要在球員生涯最後一季終結「冠軍荒」，「因為意謂快艇贏下NBA總冠軍，而我們沒有。」
和保羅私交甚篤的湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），在保羅確定退休後也在社群上和「香蕉船兄弟」之一的好友致敬，他寫下「控球之神！！！真是精彩絕倫的一段旅程」並附上致敬的圖示。
保羅和詹姆斯也是NBA史上唯二得分超過2萬分、助攻超過1萬次的球員，詹姆斯才剛迎接本季處女秀，在聯盟征戰23個賽季打破NBA紀錄。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言