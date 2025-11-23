NBA／快艇開季戰績低迷 美媒透露雷納德最快回歸時程
快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）在11月初經歷腳踝傷勢，並一路高掛免戰牌至今。但依據最新消息指出，雷納德即將重回賽場，根據記者所述，雷納德最快將於明日快艇對騎士的比賽復出。
今日快艇對黃蜂的比賽，雷納德同樣未能出賽，不過靠著另一名球星哈登（James Harden）破隊史紀錄55分的強勢發揮，快艇最終131：116擊敗黃蜂，終止近期3連敗的小低潮。
根據記者海恩斯（Chris Haynes）報導稱，雷納德預計將在明日對陣騎士隊的比賽中出場。先前他已經因為傷勢問題缺席了10場比賽，連帶影響球隊戰績。
快艇雖然在休賽季頻頻補強，並找來多位球星助陣，包含保羅（Chris Paul）、比爾（Bradley Beal）等人，此外還有洛培茲（Brook Lopez）和波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）等即戰力，整體陣容看上去十分豪華，但戰績卻差強人意。目前快艇戰績僅5勝11敗，排在西區第12。
倘若雷納德這位主戰球星能夠回歸，對於快艇來說是再好不過的消息。本季至今，雷納德一共出賽6場比賽，場均可以攻下24.3分、5.5個籃板和3.5次助攻。
