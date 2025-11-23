聽新聞
NBA／對魔術沒轍！尼克苦吞對戰連敗還折損先發大將
尼克隊球星布朗森（Jalen Brunson）今天面對魔術隊轟下33分、11助攻，但第四節防守潰堤，後衛沙米特（Landry Shamet）還因肩傷提前退場，最終以121：133吞下本季對戰2連敗。
前一度紐約交手，布朗森因腳踝傷勢沒上陣，眼睜睜看魔術踢館成功，終結尼克5連勝，17分也是尼克本季差距最大敗仗。今天再交手，尼克雖打出11：2的開賽攻勢，但魔術也回敬12：0猛攻，首節打完反以31：29領先。
尼克先發沙米特第一節一次碰撞中傷到右肩膀，馬上回到休息室，第二節還沒開打球隊就宣布沙米特今天不會再出賽。尼克教練布朗（Mike Brown）表示，沙米特接續幾天將作全面評估，但沒有其他更多資訊。
損兵折將的尼克，半場打完在布朗森發揮下以66：64反超比分，但對魔術華格納（Franz Wagner）沒轍，他全場19投13中轟下兩隊最高的37分，助魔術下半場要回領先，第四節最多分差更達18分，最終以133：121守護主場，12分差距也是尼克本季第二慘敗。
華格納除37分還有6籃板和7助攻，貝恩（Desmond Bane）27分、薩格斯（Jalen Suggs）26分；尼克唐斯（Karl-Anthony Towns）雖攻下24分但14投僅6中。
