NBA／與高中隊友再過招！佛雷格談打法改變「之前太安於現狀」

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠新科狀元佛雷格。 美聯社
獨行俠昨在NBA盃小組賽碰頭鵜鶘，這也是新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）和他的高中隊友昆恩（Derik Queen）迎來第二次交手。靠著佛雷格砍生涯新高29分助威下，獨行俠克服落後劣勢，最終118：115逆轉擊敗鵜鶘。

本月初，佛雷格與昆恩迎來生涯在NBA賽場上首次交鋒的機會，昆恩顯然更站上風，因為佛雷格當時在最後時刻錯過了一記可能扳平比分的跳投，獨行俠也以99：101敗下陣來。

不過，本場比賽情況卻有所不同，雖獨行俠在上半場一度落後達14分，但靠著佛雷格打法的調整，獨行俠在易籃後急起直追。值得注意的是，下半場佛雷格的得分分布幾乎都位於禁區，而不是中長距離的跳投，這讓他在得分上更有效率。最終，弗雷格全場砍下29分、7籃板、5助攻，幫助獨行俠以3分之差逆轉贏球。

賽後，佛雷格談到他在本場比賽針對打法做出改變，「我先前太安於現狀了，總是選擇跳投。」他接著表示：「倒不是說跳投不好，只是有點太安於現狀了。你得給防守方施加更大的壓力。」

昆恩在比賽中同樣表現出色，他整場拿下20分、7個籃板，和生涯新高的11次助攻。但在鵜鶘隊的最後一次進攻中，昆恩投出一記偏離籃框的三分球，錯失將比賽扳平的機會。

弗雷格與昆恩兩人在高中時期曾是隊友，當時他們效力於佛羅里達州的蒙特沃德學院（Montverde Academy），並在此培養了深厚的友誼。

「我看到他（佛雷格）嘲笑我，」昆恩在賽後受訪時說：「他可能只是在嘲笑我們輸球這件事。但天哪，這太不可思議了，我們兜兜轉轉又回到了原點。」與此同時，佛拉格在賽後也提到他的老隊友，他說：「他（昆恩）有一種特別的天賦，總能找到隊友，總能在籃下找到投籃機會。這真是太不可思議了。」

