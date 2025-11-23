NBA／宣布了！航行21季 「船長」保羅宣布季末退休

快艇隊40歲老將「CP3」保羅（Chris Paul）今天正式宣告，本季是他最後一個NBA賽季，他選擇在面對黃蜂隊前在社群發文，今天儘管是客場作戰，第一節替補上場時仍獲得老家球迷熱烈掌聲和歡呼，向這位傳奇最後一次造訪致敬。

本季是保羅第21個賽季，原本就預期這是他最後一季，不過保羅都沒明確表態，直到今天回到在社群貼文寫下「真是精彩的旅程...還有很多路要走...感謝這最後一段旅程」，等於宣告本季後將高掛球鞋。

Back in NC!!! What a ride…Still so much left…GRATEFUL for this last one!! 🤞🏾 pic.twitter.com/1ZaJSqsWRD — Chris Paul (@CP3) 2025年11月22日

身為毫無疑問的準名人堂球員，2005年選秀會被紐奧良黃蜂選中的保羅是現役球員的助攻和抄截領先者，史上也高居第二，兩項都只落後傳奇史塔克頓（John Stockton）。保羅曾5度獲得聯盟助攻王、6度拿下抄截王，有7個賽季場均助攻達到兩位數。

保羅和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）是NBA史上唯二得分超過2萬分、助攻超過1萬次的球員。

12度入選全明星的保羅，曾9度入選聯盟年度防守陣容、4度入選年度第一隊，但生涯還沒嚐過總冠軍滋味，本季快艇開季又打得掙扎，今天奪勝前的10場比賽僅拿1勝，保羅本季表現也下滑，場均命中率僅2成7，13.7分鐘的平均上場時間成績是2.5分、3.3助攻、1.0抄截，全是生涯新低，和上季在馬刺隊的8.8分、7.4助攻也相去極大。

🚨 Chris Paul will be retiring after the end of this season, per @ShamsCharania



⭐️ 12x All-Star

⭐️ 11x All-NBA

⭐️ 9x All-Defense

⭐️ Rookie of the Year

⭐️ NBA Top 75 List



The Point God 🐐 pic.twitter.com/oKXQvZ8LAC — Bleacher Report (@BleacherReport) 2025年11月22日