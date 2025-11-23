快訊

金馬62／范冰冰奪金馬影后！工作室「寶島影后」祝賀文秒刪 本尊親曝得獎心情

羅技MX Master 4滑鼠開箱！「早下班神器」配K980光能無線鍵盤 實測解除工作焦慮

老師難為／行政訴訟撤銷性騷懲處 教性平課要建安全框架

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／宣布了！航行21季 「船長」保羅宣布季末退休

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
Los Angeles Clippers guard Chris Paul stands on the court during the second half of an NBA basketball game against the Charlotte Hornets in Charlotte, N.C., Saturday, Nov. 22, 2025. (AP Photo/Nell Redmond) 美國聯合通訊社
Los Angeles Clippers guard Chris Paul stands on the court during the second half of an NBA basketball game against the Charlotte Hornets in Charlotte, N.C., Saturday, Nov. 22, 2025. (AP Photo/Nell Redmond) 美國聯合通訊社

快艇隊40歲老將「CP3」保羅（Chris Paul）今天正式宣告，本季是他最後一個NBA賽季，他選擇在面對黃蜂隊前在社群發文，今天儘管是客場作戰，第一節替補上場時仍獲得老家球迷熱烈掌聲和歡呼，向這位傳奇最後一次造訪致敬。

本季是保羅第21個賽季，原本就預期這是他最後一季，不過保羅都沒明確表態，直到今天回到在社群貼文寫下「真是精彩的旅程...還有很多路要走...感謝這最後一段旅程」，等於宣告本季後將高掛球鞋。

身為毫無疑問的準名人堂球員，2005年選秀會被紐奧良黃蜂選中的保羅是現役球員的助攻和抄截領先者，史上也高居第二，兩項都只落後傳奇史塔克頓（John Stockton）。保羅曾5度獲得聯盟助攻王、6度拿下抄截王，有7個賽季場均助攻達到兩位數。

保羅和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）是NBA史上唯二得分超過2萬分、助攻超過1萬次的球員。

12度入選全明星的保羅，曾9度入選聯盟年度防守陣容、4度入選年度第一隊，但生涯還沒嚐過總冠軍滋味，本季快艇開季又打得掙扎，今天奪勝前的10場比賽僅拿1勝，保羅本季表現也下滑，場均命中率僅2成7，13.7分鐘的平均上場時間成績是2.5分、3.3助攻、1.0抄截，全是生涯新低，和上季在馬刺隊的8.8分、7.4助攻也相去極大。

延伸閱讀

NBA／狂轟55分破快艇隊史紀錄 哈登心得只有一句話

NBA／湖人無詹皇仍強勢開季 攻守效率普通爭冠能力受質疑

NBA／力壓狀元「胖虎」！佛雷格連寫多項紀錄 史上第2年輕僅次詹皇

NBA／太陽「小惡棍」立大功逆轉灰狼！ 布魯克斯：超級驕傲

相關新聞

NBA／狂轟55分破快艇隊史紀錄 哈登心得只有一句話

快艇隊球星「大鬍子」哈登（James Harden）今天面對黃蜂隊火力全開，轟進10記三分球在內的55分，締造隊史新猷，...

NBA／宣布了！航行21季 「船長」保羅宣布季末退休

快艇隊40歲老將「CP3」保羅（Chris Paul）今天正式宣告，本季是他最後一個NBA賽季，他選擇在面對黃蜂隊前在社...

NBA／巴特勒直呼勇士「守不住任何人」 柯爾更擔心進攻

勇士隊今天再度防守崩盤，以123：127輸給拓荒者隊，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽後直呼，「我們守不住任何人。」 拓荒者近況不佳吞下4連敗，不過本場比賽轟下127分，賞給勇士3

NBA／力壓狀元「胖虎」！佛雷格連寫多項紀錄 史上第2年輕僅次詹皇

面對同為狀元出身的鵜鶘「胖虎」威廉森（Zion Williamson），獨行俠未來希望佛雷格（Cooper Flagg）打出屬於自己的價值！ 佛雷格今天19投12中高效率飆進生涯新高29分，外加

NBA／傳厄文仍是獨行俠非賣品 交易態度與戴維斯迥異

根據知名記者史坦（Marc Stein）報導，多位消息人士透露，達拉斯獨行俠依然希望留下明星後衛厄文（Kyrie Irving），不會考慮在季中交易大限之前將其送走。 厄文本季因左膝前十字韌帶撕

NBA／約柯奇聯手穆雷比下火箭雙人組 金塊終結對手5連勝

排名西區2、3名的金塊和火箭，雙方僅有半場勝差，在今天季中錦標賽「NBA盃」小組賽上演激烈對決。 儘管金塊一開賽沒多久就傷了前場悍將葛登（Aaron Gordon），但約柯奇（Nikola Jo

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。