NBA／狂轟55分破快艇隊史紀錄 哈登心得只有一句話

快艇隊球星「大鬍子」哈登（James Harden）今天面對黃蜂隊火力全開，轟進10記三分球在內的55分，締造隊史新猷，率隊以131：116奪勝，止住3連敗。賽後提到今天表現，他只說了「籃球就是生命」就帥氣離場。

36歲的哈登首節就飆進5記三分球在內的27分，助隊取得兩位數領先；他前8投僅錯失1球，最終以26投17中表現轟下17年生涯的第25場50分以上場次，追平傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）紀錄，並列史上第三。

根據紀錄，快艇原本的隊史最高單場得分是史密斯（Charles Smith）和麥卡度（Bob McAdoo）共同保持的52分。

55分止是哈登生涯第11高得分，他生涯4度飆分超過60分，全部出現在效力火箭隊時期，個人最高紀錄是單場61分。55分也追平金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）和衛冕軍當家球星亞歷山大山大（Shai Gilgeous-Alexander），並列聯盟本季最高得分。

祖巴茲（Ivica Zubac）今天也為快艇貢獻18分、9籃板和6助攻；黃蜂以菜鳥克努佩爾（Kon Knueppel）26分最高，肩傷缺陣13場的米勒（Brandon Miller）回歸也有21分表現，但球隊中鋒卡克布倫納（Ryan Kalkbrenner）因腳踝扭傷提前離場，第三節追分之際小鮑爾（LaMelo Ball）又陷入犯規麻煩，最終仍吞下5連敗。

JAMES HARDEN SETS THE CLIPPERS SINGLE-GAME SCORING RECORD IN WIN VS. HORNETS 🤯



55 points (35 in 1H)

10 triples (ties career high)



He is the only player that currently holds the single-game scoring record for multiple franchises ‼️ pic.twitter.com/DwBd1DXn6n — NBA (@NBA) 2025年11月22日