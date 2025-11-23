快訊

NBA／狂轟55分破快艇隊史紀錄 哈登心得只有一句話

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈登(右)狂轟55分。 美聯社
哈登(右)狂轟55分。 美聯社

快艇隊球星「大鬍子」哈登（James Harden）今天面對黃蜂隊火力全開，轟進10記三分球在內的55分，締造隊史新猷，率隊以131：116奪勝，止住3連敗。賽後提到今天表現，他只說了「籃球就是生命」就帥氣離場。

36歲的哈登首節就飆進5記三分球在內的27分，助隊取得兩位數領先；他前8投僅錯失1球，最終以26投17中表現轟下17年生涯的第25場50分以上場次，追平傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）紀錄，並列史上第三。

根據紀錄，快艇原本的隊史最高單場得分是史密斯（Charles Smith）和麥卡度（Bob McAdoo）共同保持的52分。

55分止是哈登生涯第11高得分，他生涯4度飆分超過60分，全部出現在效力火箭隊時期，個人最高紀錄是單場61分。55分也追平金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）和衛冕軍當家球星亞歷山大山大（Shai Gilgeous-Alexander），並列聯盟本季最高得分。

祖巴茲（Ivica Zubac）今天也為快艇貢獻18分、9籃板和6助攻；黃蜂以菜鳥克努佩爾（Kon Knueppel）26分最高，肩傷缺陣13場的米勒（Brandon Miller）回歸也有21分表現，但球隊中鋒卡克布倫納（Ryan Kalkbrenner）因腳踝扭傷提前離場，第三節追分之際小鮑爾（LaMelo Ball）又陷入犯規麻煩，最終仍吞下5連敗。

相關新聞

NBA／宣布了！航行21季 「船長」保羅宣布季末退休

快艇隊40歲老將「CP3」保羅（Chris Paul）今天正式宣告，本季是他最後一個NBA賽季，他選擇在面對黃蜂隊前在社...

NBA／巴特勒直呼勇士「守不住任何人」 柯爾更擔心進攻

勇士隊今天再度防守崩盤，以123：127輸給拓荒者隊，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽後直呼，「我們守不住任何人。」 拓荒者近況不佳吞下4連敗，不過本場比賽轟下127分，賞給勇士3

NBA／力壓狀元「胖虎」！佛雷格連寫多項紀錄 史上第2年輕僅次詹皇

面對同為狀元出身的鵜鶘「胖虎」威廉森（Zion Williamson），獨行俠未來希望佛雷格（Cooper Flagg）打出屬於自己的價值！ 佛雷格今天19投12中高效率飆進生涯新高29分，外加

NBA／傳厄文仍是獨行俠非賣品 交易態度與戴維斯迥異

根據知名記者史坦（Marc Stein）報導，多位消息人士透露，達拉斯獨行俠依然希望留下明星後衛厄文（Kyrie Irving），不會考慮在季中交易大限之前將其送走。 厄文本季因左膝前十字韌帶撕

NBA／約柯奇聯手穆雷比下火箭雙人組 金塊終結對手5連勝

排名西區2、3名的金塊和火箭，雙方僅有半場勝差，在今天季中錦標賽「NBA盃」小組賽上演激烈對決。 儘管金塊一開賽沒多久就傷了前場悍將葛登（Aaron Gordon），但約柯奇（Nikola Jo

