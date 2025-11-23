NBA／湖人無詹皇仍強勢開季 攻守效率普通爭冠能力受質疑

洛杉磯湖人開季前15場比賽表現亮眼，繳出11勝4敗的成績，高居西區第3，不過《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）在「30隊首月評估報告」卻指出，儘管戰績亮眼，部分聯盟內部人士仍對湖人是否具備真正的西區爭冠能力抱持疑問。

一名西區球探表示，本季湖人的狀況「相當有趣」：「唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）打出驚人數據，而詹姆斯（LeBron James）幾乎整個月都缺陣。」

湖人本季防守表現略有提升，也成功拿下一些重要勝利，包括119比95擊敗公鹿，這是本季湖人首次讓對手得分不到100分。不過由於湖人進攻火力太旺盛，讓他們其實在大多數時刻不太需要完全仰賴防守來撐住比賽。

唐西奇目前以場均34.6分佔據得分王寶座，投籃命中率達47.2%命中率，里夫斯也場均貢獻28.1分，艾頓（Deandre Ayton）維持高效率，場均16.5分。近期詹姆斯回到陣容，預計也將進一步提升整個進攻體系。

然而，在湖人的強勢表現之下仍藏有隱憂。湖人上周曾以92比121慘敗給衛冕冠軍雷霆，引發外界對其競爭力的質疑。

一名東區球隊高層指出：「對手在禁區得分好像逛花園一樣，湖人5呎內讓對手投進率高達69%（聯盟倒數第4）。雖然戰績11勝4敗，但他們的效率數據只能算中等。」

目前湖人進攻效率排在聯盟第11、防守則是第17、淨勝分排第14。該名東區人士認為，湖人陣容缺乏深度，雖然頂級球星的表現能在季後賽造成威脅，但整體戰力仍不及雷霆、金塊與火箭等西區強權。