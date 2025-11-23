快訊

范冰冰奪影后 陸網感嘆：金馬仍是華語電影第一獎

雷達脫鎖、維修後勤斷炊 海軍沱江艦交艦後麻煩才開始

《俠盜獵車手VI》延期後又想移植Switch 2！「正在測試中」外媒曝可能性

NBA／湖人無詹皇仍強勢開季 攻守效率普通爭冠能力受質疑

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湖人三劍客火力驚人，也是球隊爭冠最大本錢。 路透社
湖人三劍客火力驚人，也是球隊爭冠最大本錢。 路透社

洛杉磯湖人開季前15場比賽表現亮眼，繳出11勝4敗的成績，高居西區第3，不過《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）在「30隊首月評估報告」卻指出，儘管戰績亮眼，部分聯盟內部人士仍對湖人是否具備真正的西區爭冠能力抱持疑問。

一名西區球探表示，本季湖人的狀況「相當有趣」：「唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）打出驚人數據，而詹姆斯（LeBron James）幾乎整個月都缺陣。」

湖人本季防守表現略有提升，也成功拿下一些重要勝利，包括119比95擊敗公鹿，這是本季湖人首次讓對手得分不到100分。不過由於湖人進攻火力太旺盛，讓他們其實在大多數時刻不太需要完全仰賴防守來撐住比賽。

唐西奇目前以場均34.6分佔據得分王寶座，投籃命中率達47.2%命中率，里夫斯也場均貢獻28.1分，艾頓（Deandre Ayton）維持高效率，場均16.5分。近期詹姆斯回到陣容，預計也將進一步提升整個進攻體系。

然而，在湖人的強勢表現之下仍藏有隱憂。湖人上周曾以92比121慘敗給衛冕冠軍雷霆，引發外界對其競爭力的質疑。

一名東區球隊高層指出：「對手在禁區得分好像逛花園一樣，湖人5呎內讓對手投進率高達69%（聯盟倒數第4）。雖然戰績11勝4敗，但他們的效率數據只能算中等。」

目前湖人進攻效率排在聯盟第11、防守則是第17、淨勝分排第14。該名東區人士認為，湖人陣容缺乏深度，雖然頂級球星的表現能在季後賽造成威脅，但整體戰力仍不及雷霆、金塊與火箭等西區強權。

相關新聞

NBA／巴特勒直呼勇士「守不住任何人」 柯爾更擔心進攻

勇士隊今天再度防守崩盤，以123：127輸給拓荒者隊，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽後直呼，「我們守不住任何人。」 拓荒者近況不佳吞下4連敗，不過本場比賽轟下127分，賞給勇士3

NBA／力壓狀元「胖虎」！佛雷格連寫多項紀錄 史上第2年輕僅次詹皇

面對同為狀元出身的鵜鶘「胖虎」威廉森（Zion Williamson），獨行俠未來希望佛雷格（Cooper Flagg）打出屬於自己的價值！ 佛雷格今天19投12中高效率飆進生涯新高29分，外加

NBA／傳厄文仍是獨行俠非賣品 交易態度與戴維斯迥異

根據知名記者史坦（Marc Stein）報導，多位消息人士透露，達拉斯獨行俠依然希望留下明星後衛厄文（Kyrie Irving），不會考慮在季中交易大限之前將其送走。 厄文本季因左膝前十字韌帶撕

NBA／約柯奇聯手穆雷比下火箭雙人組 金塊終結對手5連勝

排名西區2、3名的金塊和火箭，雙方僅有半場勝差，在今天季中錦標賽「NBA盃」小組賽上演激烈對決。 儘管金塊一開賽沒多久就傷了前場悍將葛登（Aaron Gordon），但約柯奇（Nikola Jo

NBA／湖人無詹皇仍強勢開季 攻守效率普通爭冠能力受質疑

洛杉磯湖人開季前15場比賽表現亮眼，繳出11勝4敗的成績，高居西區第3，不過《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）在「30隊首月評估報告」卻指出，儘管戰績亮眼，部分聯盟內部人士仍對湖人是

NBA／葛登開季狀態絕佳卻傷右腿筋 金塊主帥暗示可能啟用雙塔

金塊前場悍將葛登（Aaron Gordon）在今天對火箭比賽僅打3分多鐘就右腿筋拉傷被迫提前退場，之後未再回歸；金塊最終靠著約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）的強勢表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。