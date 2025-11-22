快訊

NBA／傳厄文仍是獨行俠非賣品 交易態度與戴維斯迥異

聯合新聞網／ 綜合外電報導
養傷中的厄文(左2)仍被獨行俠視為重要核心。 美聯社
養傷中的厄文(左2)仍被獨行俠視為重要核心。 美聯社

根據知名記者史坦（Marc Stein）報導，多位消息人士透露，達拉斯獨行俠依然希望留下明星後衛厄文（Kyrie Irving），不會考慮在季中交易大限之前將其送走。

厄文本季因左膝前十字韌帶撕裂接受手術，目前仍處於無限期缺陣狀態。然而，報導指出厄文近期在訓練中與新秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）「配合愉快」，球隊顯然對他的恢復狀態與態度相當滿意。

厄文今夏與獨行俠續簽3年1億1900萬美元合約，並同意在2025-26年賽季調降薪資，使球隊騰出570萬美元的迷你中產價碼簽下羅素（D'Angelo Russell）。

消息指出，獨行俠「未對外鼓勵任何關於厄文的交易詢問」，這與他們目前對內線球員戴維斯（Anthony Davis）的態度完全不同。外界普遍認為，達拉斯願意傾聽圍繞戴維斯的報價，並可能在交易大限前探討選項。

值得注意的是，獨行俠從2027年到20230年間將失去自己首輪選秀籤的控制權，可操作的未來資產有限，意味著他們要在不處理老將合約的情況下，想大幅度整頓陣容是有一定困難。

獨行俠目前後場深度明顯不足，相較之下，內線與側翼人手過多，包括戴維斯、佛雷格、華盛頓（PJ Washington）、葛佛（Daniel Gafford）與萊夫利（Dereck Lively）等。

其中葛佛因健康狀況良好，加上未來3年僅5440萬美元的合約，被視為較可能的交易資產。

厄文不僅深受達拉斯球迷喜愛，更被視為球隊2024年打進總冠軍戰的重要功臣。儘管遭遇嚴重的傷勢問題，無法很快回到賽場，但獨行俠明確表達希望未來仍繼續以他為後場核心的前進方向。

隨著交易大限逼近，面臨開季慘澹的獨行俠仍有可能調整陣容，但從現階段跡象看來，厄文顯然不在可動名單之內。

