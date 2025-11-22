NBA／葛登開季狀態絕佳卻傷右腿筋 金塊主帥暗示可能啟用雙塔

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
開季表現優異的葛登卻是無奈進入傷兵名單。 法新社
開季表現優異的葛登卻是無奈進入傷兵名單。 法新社

金塊前場悍將葛登（Aaron Gordon）在今天對火箭比賽僅打3分多鐘就右腿筋拉傷被迫提前退場，之後未再回歸；金塊最終靠著約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）的強勢表現拿下勝利。賽後報導指出，葛登很可能要缺席一段時間。

金塊總教練艾德曼（David Adelman）賽後表示，葛登在未來一段時間內都無法上場，但他並未透露更多的受傷狀況細節。值得注意的是，葛登在上一場面對鵜鶘的比賽就因腿筋問題缺陣，此次受傷恐怕會讓球隊更加謹慎。

上個賽季葛登就在開季沒多久拉傷右小腿，之後面臨長時間且斷斷續續的缺賽，一整季下來休兵多達31場。本季之初，葛登展現絕佳狀態，繳出場均20.3分6.3籃板的成績單，是他加入金塊以來最好的得分表現，且投籃命中率53.6%，三分命中率45.2%，均是高水準演出，可惜還是難逃傷病侵襲。

在葛登的輔佐之下，金塊開季取得西區第2名佳績，同時在球隊進攻效率居聯盟第2，防守效率則排第3。

葛登高掛免戰牌，加上另一位主力戰將布勞恩（Christian Braun）也因左腳踝傷勢最快要到耶誕節後才能回歸，甚至休到明年初，金塊整體戰力輪值和陣容深度勢必將面臨考驗。

丹佛媒體也提到，艾德曼已經暗示可能會考慮採取約柯奇（Nikola Jokic）搭配瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）的雙塔模式。

