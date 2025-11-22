聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／巴特勒直呼勇士「守不住任何人」 柯爾更擔心進攻
勇士隊今天再度防守崩盤，以123：127輸給拓荒者隊，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽後直呼，「我們守不住任何人。」
拓荒者近況不佳吞下4連敗，不過本場比賽轟下127分，賞給勇士3連敗。巴特勒賽後直接點出勇士防守問題，「我們完全守不住任何人，這就是我目前看到的，雖然我來這裡的時間還不久，但這裡過去的贏球方式不是這樣。」
巴特勒接著強調，「想拿冠軍就要把每次對位，都當成自己的事。當然會有協防，但我們在一對一防守真的要做得更好。」
勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也點出輸球關鍵，「很多籃板最後都被他們轉換成三分，他們是很有運動能力的球隊，就算少幾個人也是。他們衝搶籃板、給我們很大壓力。」
不過柯爾並不擔心防守，「整體來說，我們的防守其實算不錯了。我不擔心防守，我現在更擔心進攻，我們進攻節奏不太對，流動性也不夠。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言