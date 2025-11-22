NBA／巴特勒直呼勇士「守不住任何人」 柯爾更擔心進攻

勇士隊今天再度防守崩盤，以123：127輸給拓荒者隊，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽後直呼，「我們守不住任何人。」

拓荒者近況不佳吞下4連敗，不過本場比賽轟下127分，賞給勇士3連敗。巴特勒賽後直接點出勇士防守問題，「我們完全守不住任何人，這就是我目前看到的，雖然我來這裡的時間還不久，但這裡過去的贏球方式不是這樣。」

巴特勒接著強調，「想拿冠軍就要把每次對位，都當成自己的事。當然會有協防，但我們在一對一防守真的要做得更好。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也點出輸球關鍵，「很多籃板最後都被他們轉換成三分，他們是很有運動能力的球隊，就算少幾個人也是。他們衝搶籃板、給我們很大壓力。」

不過柯爾並不擔心防守，「整體來說，我們的防守其實算不錯了。我不擔心防守，我現在更擔心進攻，我們進攻節奏不太對，流動性也不夠。」