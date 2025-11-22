NBA／力壓狀元「胖虎」！佛雷格連寫多項紀錄 史上第2年輕僅次詹皇

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
佛雷格得分創新高。 路透社
面對同為狀元出身的鵜鶘「胖虎」威廉森（Zion Williamson），獨行俠未來希望佛雷格（Cooper Flagg）打出屬於自己的價值！

佛雷格今天19投12中高效率飆進生涯新高29分，外加7籃板5助攻，特別是第四節他獨拿12分，不僅在關鍵時刻接管戰局，更助攻讓馬歇爾（Naji Marshall）投進超前比分的重要三分球，帶領球隊逆境求勝。

根據統計，佛雷格以18歲又335天的年齡成為史上第2年輕拿到至少25分5籃板5助攻的球員，僅次於詹姆斯（LeBron James）。詹姆斯當年曾完成3次。

同時佛雷格在19歲之前已經累積5次至少拿到20分，超越布萊恩（Kobe Bryant）的紀錄，整個歷史上也只僅次於詹姆斯的14次。

此外，佛雷格還是詹姆斯之後最年輕累積250分、100籃板、50助攻的球員。

賽後談到馬歇爾那一記逆轉比分的關鍵三分球，佛雷格表示：「馬歇爾（Naji Marshall）和華盛頓（P.J. Washington）都是那種能在比賽中為球隊注入滿滿能量的球員我，我們會繼續在每場比賽中尋找能夠挺身而出的人，成為球隊的催化劑，帶來新的貢獻。」

「馬歇爾在過去一段時間表現都很出色，這次又在關鍵時刻站出來，他只要保持他自己本色就好，這就是我們所需要的。」

