快訊

鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出

南韓女團TWICE今高雄開唱 場外大批粉絲目睹警察忙取締這類人

王子爆偷吃人妻、小杰閃兵 威廉道歉：「棒棒堂」最近事情比較多

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／太陽「小惡棍」立大功逆轉灰狼！ 布魯克斯：超級驕傲

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽「小惡棍」格里斯佩(12號)。 路透
太陽「小惡棍」格里斯佩(12號)。 路透

本場賽事

-

:

-

載入中...

太陽隊今天克服最後1分鐘8分落後，打出9：0攻勢上演驚天大逆轉，頭號功臣「小惡棍」格里斯佩（Collin Gillespie）也談到太陽今年的團隊氛圍。

太陽浪費18分領先，第三節遭灰狼反超，第四節主將布克（Devin Booker）更6犯離場，沒想到灰狼最後1分鐘發生3次失誤，「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）又2罰0中，讓格里斯佩投進致勝球，以1分之差帶走勝利。

「惡棍」布魯克斯休賽季被交易至太陽，徹底改變團隊防守態度與氣氛，他幫格里斯佩取「小惡棍」的綽號，今天賽後布魯克斯（Dillon Brooks）盛讚小老弟，「超級驕傲，他一直很努力，就算我犯滿離場，我也知道我們有一位能站出來投關鍵球的隊友，他還有很多能耐沒展現出來。」

格里斯佩全場拿下20分，對於「小惡棍」的綽號，他說：「撇開那些綽號不談，我覺得主要是我們這群人在夏天訓練時的競爭精神，彼此對抗、每場練習賽都想贏，我們現在展現的，就是那種精神。」

格里斯佩賽後在場邊受訪時，隊友們都圍在旁邊學狗叫，格里斯佩表示，「我們真的很關心彼此，大家也會為彼此感到興奮，所有人都希望看到隊友贏球、打出成績。」

太陽 灰狼 Dillon Brooks

相關新聞

NBA／拓荒者落選秀板凳殺出 柯瑞38分白搭勇士苦吞3連敗

近期在三巨頭接連遭遇傷病的情況下苦吞2連敗的勇士，今天三巨頭在主場回歸迎戰拓荒者，儘管上半場勇士柯瑞（Stephen C...

NBA／約柯奇聯手穆雷比下火箭雙人組 金塊終結對手5連勝

排名西區2、3名的金塊和火箭，雙方僅有半場勝差，在今天季中錦標賽「NBA盃」小組賽上演激烈對決。 儘管金塊一開賽沒多久就傷了前場悍將葛登（Aaron Gordon），但約柯奇（Nikola Jo

NBA／太陽「小惡棍」立大功逆轉灰狼！ 布魯克斯：超級驕傲

太陽隊今天克服最後1分鐘8分落後，打出9：0攻勢上演驚天大逆轉，頭號功臣「小惡棍」格里斯佩（Collin Gillespie）也談到太陽今年的團隊氛圍。 太陽浪費18分領先，第三節遭灰狼反超，第

NBA／力壓狀元「胖虎」！佛雷格連寫多項紀錄 史上第2年輕僅次詹皇

面對同為狀元出身的鵜鶘「胖虎」威廉森（Zion Williamson），獨行俠未來希望佛雷格（Cooper Flagg）打出屬於自己的價值！ 佛雷格今天19投12中高效率飆進生涯新高29分，外加

NBA／SGA連90場至少20分 雷霆從落後18分反痛宰爵士32分

恐怖雷霆即使在客場一度落後18分，對手還是難以抵擋他們的強力反擊。 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天僅打30分鐘就以14投9中的高效率攻下31分8助攻，帶領球隊自第

NBA／佛雷格展現狀元價值末節狂飆12分 獨行俠逆轉鵜鶘

過去11場比賽吞下9敗的獨行俠，今天在季中錦標賽於主場迎戰鵜鶘，儘管本場比賽鵜鶘迎回一哥威廉森（Zion William...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。