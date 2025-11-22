NBA／太陽「小惡棍」立大功逆轉灰狼！ 布魯克斯：超級驕傲

太陽隊今天克服最後1分鐘8分落後，打出9：0攻勢上演驚天大逆轉，頭號功臣「小惡棍」格里斯佩（Collin Gillespie）也談到太陽今年的團隊氛圍。

太陽浪費18分領先，第三節遭灰狼反超，第四節主將布克（Devin Booker）更6犯離場，沒想到灰狼最後1分鐘發生3次失誤，「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）又2罰0中，讓格里斯佩投進致勝球，以1分之差帶走勝利。

THIS SUNS SEQUENCE 🔥



7 STRAIGHT POINTS TO CUT IT TO 1!



Timberwolves-Suns | West Group A | NBA League Pass pic.twitter.com/6CHFF0I83t — NBA (@NBA) November 22, 2025

COLLIN GILLESPIE WINS IT FOR THE SUNS IN THE FINAL SECONDS!!!



ENDED THE GAME ON A 9-0 RUN.



PHOENIX MOVES TO 2-0 IN WEST GROUP A 🔥 pic.twitter.com/4MoPXWx4fp — NBA (@NBA) November 22, 2025

「惡棍」布魯克斯休賽季被交易至太陽，徹底改變團隊防守態度與氣氛，他幫格里斯佩取「小惡棍」的綽號，今天賽後布魯克斯（Dillon Brooks）盛讚小老弟，「超級驕傲，他一直很努力，就算我犯滿離場，我也知道我們有一位能站出來投關鍵球的隊友，他還有很多能耐沒展現出來。」

格里斯佩全場拿下20分，對於「小惡棍」的綽號，他說：「撇開那些綽號不談，我覺得主要是我們這群人在夏天訓練時的競爭精神，彼此對抗、每場練習賽都想贏，我們現在展現的，就是那種精神。」

格里斯佩賽後在場邊受訪時，隊友們都圍在旁邊學狗叫，格里斯佩表示，「我們真的很關心彼此，大家也會為彼此感到興奮，所有人都希望看到隊友贏球、打出成績。」

“DAWG SHITTT” i love this team 😭😭 pic.twitter.com/HtyYeHNULJ — CantGuardBook (@CGBBURNER) 2025年11月22日