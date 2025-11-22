NBA／SGA連90場至少20分 雷霆從落後18分反痛宰爵士32分

恐怖雷霆即使在客場一度落後18分，對手還是難以抵擋他們的強力反擊。

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天僅打30分鐘就以14投9中的高效率攻下31分8助攻，帶領球隊自第二節後段展開反撲，從落後18分到最後以144比112輕鬆碾過爵士，收下8連勝，目前以開季16勝1敗傲視群雄。

根據統計，這是亞歷山大連續90場至少拿下20分，快速接近張伯倫（Wilt Chamberlain）在1963-64年賽季創下的92場史上第2長紀錄；張伯倫在1961到1963年期間曾連續126場至少拿到20分，至今仍是無人能及。

Shai Gilgeous-Alexander 位置 後衛 得分 31.4 籃板 4.84 助攻 5.5 抄截 1.65

值得一提的是，亞歷山大開季前7場的三分命中率不到27%，但隨後他迅速改善了這項弱點，將外線命中率拉到5成，這場對爵士的比賽他也是3投全中。此外，由於雙方比分差距過大，亞歷山大第四節再度作壁上觀，這已經他開季以來第10次提前三節打完收工。

雷霆第一節讓爵士砍進44分，這是他們本季首節讓對手拿到的最高分，但接下來他們發揮防守威能，二、三節一共只掉44分，本身則是狂轟80分，讓爵士見識到雙方攻守絕對差距的無力感。

猶他爵士苦撐到第三節還曾以84比77領先，但雷霆隨後在第三節打出恐怖的33比4猛攻，其中更包含連續拿下22分，徹底改寫比賽走向。

本季雷霆堪稱全聯盟最強的「第三節球隊」，這場比賽再度展現招牌特色。他們在這段攻勢中祭出窒息式壓迫防守，逼出爵士9次失誤，同時外線手感火燙，全隊三分球13投9中，完全掌控節奏。

此戰雷霆全隊共8人得分上雙，特別是替補群一共拿下71分，跟先發戰隊幾乎不相上下，上場12人全都有分數進帳，團隊投籃命中率高達61.4%，三分球也是37投23中，命中率超過6成。另一方面，雷霆強悍防守也迫使爵士出現多達28次失誤，並且利用這些失誤拿到44分。

只打了半場好球的爵士苦吞2連敗，喬治（Keyonte George）獲得20分8助攻，馬卡南（Lauri Markkanen）19分6籃板，新秀貝利（Ace Bailey）15分3助攻3抄截。

