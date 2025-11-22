NBA／拓荒者落選秀板凳殺出 柯瑞38分白搭勇士苦吞3連敗

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞投進9顆三分球拿下38分最佳，但勇士在下半場遭到拓荒者逆轉。 美聯社
柯瑞投進9顆三分球拿下38分最佳，但勇士在下半場遭到拓荒者逆轉。 美聯社

近期在三巨頭接連遭遇傷病的情況下苦吞2連敗的勇士，今天三巨頭在主場回歸迎戰拓荒者，儘管上半場勇士柯瑞（Stephen Curry）就攻下23分領軍取得7分領先，但拓荒者下半場展開反撲，尤其是替補上陣的菜鳥勒夫在比賽最後1分半鐘兩度砍進關鍵三分球，幫助拓荒者最終以127：123賞給勇士3連敗。

球員照片

Stephen Curry

位置 後衛
得分 29.4
籃板 6.09
助攻 6.3
抄截 0.93

2022-2023賽季

勇士近期主力陣容飽受傷病所苦，導致過去兩場對陣魔術與熱火都吞下敗仗，不過今天三巨頭柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）全數歸隊，尤其日前遭遇踝傷的柯瑞，今天在第二節火力全開，個人單節5次三分球全都命中、攻下18分，上半場就拿下23分，幫助勇士取得7分領先。

不過易籃後拓荒者吹起反攻號角，不僅上半場就攻下15分的阿夫迪賈（Deni Avdija）維持火燙手感，替補上陣的勒夫（Caleb Love）更是打出生涯代表作，他在第四節個人單節拿下11分，其中包括在比賽最後1分27秒與29秒各投進一顆三分球，幫助拓荒者取得5分領先，儘管柯瑞隨即還以顏色投進高難度三分球，但阿夫迪賈接下來兩罰俱中，最終拓荒者也以4分差距終止4連敗，並賞給勇士3連敗。

拓荒者今天共計4人得分上看20分，其中阿夫迪賈與勒夫皆拿下26分，克林根（Donovan Clingan）與卡瑪拉（Toumani Camara）則分別有22分、20分進帳，至於勇士則以柯瑞投進9顆三分球拿下38分最佳，巴特勒20分、8籃板。

