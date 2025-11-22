NBA／約柯奇聯手穆雷比下火箭雙人組 金塊終結對手5連勝

排名西區2、3名的金塊和火箭，雙方僅有半場勝差，在今天季中錦標賽「NBA盃」小組賽上演激烈對決。

儘管金塊一開賽沒多久就傷了前場悍將葛登（Aaron Gordon），但約柯奇（Nikola Jokic）繳出34分10籃板9助攻的準大三元，穆雷（Jamal Murray）攻下26分10助攻，他在最後關鍵時刻獨拿7分，加上約柯奇的2罰命中，金塊得以擺脫火箭的糾纏，在客場以112比109拿下勝利。

「我們知道這會是一場對抗激烈的比賽。對方是一支非常優秀的球隊。」約柯奇賽後表示。

金塊從之前一戰飲恨公牛的比賽中扳回顏面，同時也斬斷火箭近期5連勝，鞏固本身在西區第2名席次。

NIKOLA JOKIĆ HITS THE CLUTCH FREE THROWS.

NUGGETS SURVIVE A THRILLER.



Denver defeats Houston to move to 9-1 in their last 10 games and 2-1 in West Group C! pic.twitter.com/ogGNiaijFZ — NBA (@NBA) 2025年11月22日

火箭此戰一開賽就陷入進攻麻煩，首節24投僅4中，只拿到12分，也讓金塊先聲奪人取得兩位數領先優勢；不過近期發揮出色的謝普得（Reed Sheppard）挺身而出，他在第二節10投7中包含6記三分球獨拿18分，讓火箭逆轉局勢，反而在上半場結束握有3分領先。

Nikola Jokic 位置 中鋒 得分 24.5 籃板 11.84 助攻 9.8 抄截 1.26

約柯奇第三節全面爆發，個人7投6中豪取18分，又帶領金塊扭轉落後劣勢，一度拉開12分差，謝普得和史密斯（Jabari Smith）接連命中外線，火箭殺出一波16比2的猛烈進攻，又取得領先地位；金塊靠著小哈德威（Tim Hardaway Jr.）及時拿下5分助陣，還是帶著領先進入決勝期。

穆雷也貢獻雙十。 路透社

末節雙方緊咬，比分也是互有領先，火箭中間一段將近4分鐘的得分空窗期，讓金塊逮到機會趁勢超前，約柯奇和穆雷在最後時刻聯手出擊，包辦全隊最後13分中的11分，有驚無險收下勝利。

Kevin Durant 位置 前鋒 得分 29.1 籃板 6.7 助攻 5 抄截 0.7

相較於金塊雙人組的強勢收尾，火箭兩大核心杜蘭特（Kevin Durant）和森根（Alperen Sengun）表現反而黯淡許多，前者僅得到13分7籃板2助攻，森根也只有14分5籃板6助攻，吞下5次犯規還出現4次失誤，兩人合計28投11中，可說是完全被比下去。

謝普得13投9中拿到全隊最高27分，湯普森（Amen Thompson）18投10中獲得22分7籃板2助攻，6犯畢業的史密斯則有21分11籃板4助攻。

