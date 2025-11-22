NBA／灰狼最後1分鐘昏招頻出 太陽控衛致勝跳投「神奇逆轉」

太陽隊今天在主場迎戰灰狼隊，當家球星布克（Devin Booker）表現荒腔走板，但灰狼最後1分鐘昏招頻出，太陽替補控衛格里斯佩（Collin Gillespie）投進致勝球，以9：0攻勢完成驚天大逆轉，114：113氣走灰狼。

格里斯佩上半場攻下16分，最多領先達18分，不料第三節太陽大翻車，灰狼愛德華（Anthony Edwards）單節狂轟19分，反觀太陽一哥布克（Devin Booker）失誤不斷，灰狼打出33：17攻勢，反而領先2分。

末節灰狼逐漸擴大優勢，太陽突然打出一波14：3攻勢反超，但布克搶籃板被吹犯規，再被吹技術犯規，6犯離場。隨後灰狼靠著迪文森佐（Donte DiVincenzo）三分球和愛德華買3犯重新要回主導權。

灰狼最後1分鐘領先8分，關鍵時刻竟然連續發生3次低級失誤，讓太陽追到1分差，愛德華再2罰0中，太陽最後一攻交給格里斯佩，高難度中距離出手命中，這波9：0的瘋狂攻勢，讓太陽終場以1分之差完成神奇大逆轉。

格里斯佩全場得到20分7籃板4助攻，布魯克斯（Dillon Brooks）攻下全隊最高的22分，布克18投4中，得到16分10助攻，發生9次失誤。

Anthony Edwards 位置 後衛 得分 24.6 籃板 5.8 助攻 4.4 抄截 1.58

灰狼方面以愛德華轟進41分表現最佳，但罰球12中8，包含關鍵時刻的2罰0中。比賽結束後兩隊都是10勝6敗，太陽登上西區第6。