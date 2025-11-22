快訊

NBA／佛雷格展現狀元價值末節狂飆12分 獨行俠逆轉鵜鶘

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）末節豪取12分率獨行俠逆轉鵜鶘。 美聯社
狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）末節豪取12分率獨行俠逆轉鵜鶘。 美聯社

過去11場比賽吞下9敗的獨行俠，今天在季中錦標賽於主場迎戰鵜鶘，儘管本場比賽鵜鶘上半場取得領先，但獨行俠在佛雷格（Cooper Flagg）末節豪取12分領軍下，最終以118：115逆轉鵜鶘。

獨行俠本季在厄文（Kyrie Irving）與戴維斯（Anthony Davis）兩大球星雙雙因傷缺陣下，新陣容磨合不如預期，儘管日前獨行俠球團強調將不會交易戴維斯，但也逐漸以佛雷格為核心進行陣容重整。

在今天出戰獨行俠之戰，佛雷格也一肩扛起球隊勝負重任，不過鵜鶘上半場表現更加搶眼，尤其是今年開季狀況火熱的墨菲（Trey Murphy III）以及新秀費爾斯（Jeremiah Fears），在上半場就都有雙位數得分表現，幫助鵜鶘取得14分領先。

不過易籃後獨行俠也吹起反攻號角，尤其是佛雷格與克里斯提（Max Christie）更是火力全開，幫助獨行俠在第三節打出36：22的反擊，末節佛雷格更是直接接管戰局，他先是在倒數1分19秒背框單打得分，幫助獨行俠追到2分差距，隨後又助攻給馬歇爾（Naji Marshall）投進超前比分的三分球，最終獨行俠也以3分差距險勝，收下賽季第5勝。

獨行俠今天以佛雷格攻下29分、7籃板、5助攻表現最佳，華盛頓（P.J. Washington）與克里斯提分別有24分與23分演出，兩人合力投進10記三分球；至於鵜鶘先發5人有4人得分上雙，其中墨菲25分，威廉森（Zion Williamson）22分，費爾斯21分，昆恩（Derik Queen）20分、11助攻。

