NBA／柯瑞穿奧勒岡版「AJ3」引注目 格林：期待喬丹鞋更多合作

金州勇士近期客場之旅中，前鋒格林（Draymond Green）密切注意到一件特別的事，那便是隊友柯瑞（Stephen Curry）的腳上，已經不是熟悉的「Under Armour」球鞋。這位兩屆MVP與UA分道揚鑣後，成為市場上最受關注的「球鞋自由球員」，讓格林也充滿期待。

格林談到，自己看到柯瑞換上不同品牌球鞋的景象實在不習慣。「看到柯瑞不再穿UA、穿Curry系列真的很奇怪」，格林說，「過去11年都是那樣，現在他穿著不同的鞋，看起來就像離開水的魚一樣。」

自離開UA後，柯瑞陸續穿上「Shaqnosis」、「Penny 2」、以及布萊恩（Kobe Bryant）的「Mambacita」版本球鞋。格林認為這種情景讓人回想起布萊恩當年也曾短暫進入球鞋自由市場時的瘋狂狀況。

🚨 Steph wearing Air Jordans!



Stephen Curry brought out the “Oregon” Air Jordan 3 PE against the Blazers 👀 @NickDePaula https://t.co/KxFVK8tLkN pic.twitter.com/VlmKOfN9o5 — Nice Kicks (@nicekicks) 2025年11月22日

「我很期待喬丹品牌替他做藍金配色的AJ13、或是藍金配色的AJ11，甚至白底金漆皮的AJ11。」格林說：「這讓我想到以前布萊恩成為球鞋自由球員時，那些藍金色的AJ7、或白紫金的AJ7，各種版本百花齊放。我很好奇這次會不會也變得那麼瘋。」

值得一提的是，在今天主場迎戰拓荒者的比賽前，柯瑞穿上了奧勒岡配色的「Air Jordan 3 PE」球鞋，引發球迷關注。

格林透露，雖然柯瑞已離開 Under Armour，但他們仍保有權利，可以在明年夏天前繼續銷售他的「Curry Brand」產品。之後，包括柯瑞標誌性的「Splash」Logo，都將跟著他一同轉移到下一個品牌。

「現在他就像有一塊空白畫布，能打造任何他想要的東西。」格林表示，「他未來的可能性是無限的。」

格林認為，柯瑞的下一個鞋款合作將很快敲定。

「我不覺得這會花很長時間，」格林說，「柯瑞做事一向精準、有計畫。我相信他下一步會產生非常巨大的影響。」

格林也提到，隨著活塞後衛康寧漢（Cade Cunningham）剛獲得自己的簽名鞋，市場變化引發另一個問題：「柯瑞會在球鞋市場佔據怎麼樣的位置？」

「那是另一個等級、完全不同的市場領域，是另一段全新的討論。但這些球鞋市場上的變化真的很有趣，我迫不及待想看事情最後怎麼發展。」格林說。

Steph switched to the carbon fiber “Batman” Li-Ning Jimmy Butler 4s for warm ups 🦇 https://t.co/pZo6MjsHpw pic.twitter.com/XkLMRNXMzv — Bleacher Report (@BleacherReport) 2025年11月22日

Stephen Curry just pulled up to Orlando in @Shaq’s Reebok Shaqnosis 👀 pic.twitter.com/osNGN5UtGN — Nick DePaula (@NickDePaula) 2025年11月18日

Steph with custom Nike Air Penny 2's 🤯



Steph Curry continues with the sneaker carousel 🔥 pic.twitter.com/4HisSqisAp — Yahoo Sports (@YahooSports) 2025年11月18日

Stephen Curry seen rocking the Nike Air Foamposite One "Royal" while in Orlando 🌴😮‍💨🧐 @StephenCurry30 pic.twitter.com/tJKUuaZ2CC — KicksFinder (@KicksFinder) 2025年11月20日