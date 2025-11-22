快訊

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝「已買到票」：日本人還要抽

Twice開唱「子瑜回來了」！ 賴總統：演唱會受歡迎…代表許多人有錢有閒

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

NBA／遭籃網警告別亂講話！波特專注球場末節大爆發 斷綠衫軍3連勝

聯合新聞網／ 綜合外電報導
波特(前)轟下本季次高33分，帶領籃網客場爆冷擊退綠衫軍。 美聯社
波特(前)轟下本季次高33分，帶領籃網客場爆冷擊退綠衫軍。 美聯社

被球團高層警告別亂說話多專注球場的射手前鋒波特（Michael Porter Jr.），看來是有在「反省」！

今天面對塞爾蒂克，波特全場21投13中，攻下本季單場次高的33分外加8籃板，搭配以18分11籃板12助攻完成生涯首次大三元的中鋒克萊斯頓（Nicolas Claxton），帶領開季以來僅拿2勝的籃網一度領先18分，最終在客場以113比105力壓地主。

籃網首節還處於落後局面，但第二節克勞尼（Noah Clowney）獨拿14分，帶動全隊以超過6成命中率豪取40分，上半場打完一口氣超前對手9分；這股氣勢延續到第三節，籃網多點開花持續壓著對手打，帶著15分領先進入決勝期。

因「厭女」言論引發巨大爭議的波特，近期作客「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）的《Ball in the Family》節目時坦言，籃網高層已要求他避開部分敏感話題，避免場外風波影響賽季。結果這場比賽他在前三節拿下17分，加上克勞尼和克萊斯頓合拿37分，是籃網能夠拉開比分的關鍵。

波特在第四節更是全面爆發，單節8投7中狂砍16分，讓一度演出大反撲追到僅2分差的綠衫軍最後關鍵時刻踢到鐵板，可說是隻手捍衛球隊勝利。這只是籃網本季第3勝，也是在季中錦標賽「NBA盃」的小組賽首勝。

除了波特和克萊斯頓的強勢發揮，克勞尼也拿下19分3阻攻，新秀德明（Egor Demin）12分6籃板5助攻。

逆轉失利的塞爾蒂克遺憾結束3連勝，同時在「NBA盃」的小組賽戰績形成1勝2敗。

此戰布朗（Jaylen Brown）拿到全隊最高26分8籃板4助攻，克塔（Neemias Queta）16分12籃板雙十演出，替補的西蒙斯（Anfernee Simons）獲得23分；兩位主力後衛懷特（Derrick White）和普里查德（Payton Pritchard）合計26投僅7中，前者只拿到6分4助攻。

