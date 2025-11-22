快訊

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝「已買到票」：日本人還要抽

Twice開唱「子瑜回來了」！ 賴總統：演唱會受歡迎…代表許多人有錢有閒

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／遭爆不滿現況想被交易 小鮑爾闢謠：消息來源不是我

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
小鮑爾否認想離開黃蜂的傳聞。 路透
小鮑爾否認想離開黃蜂的傳聞。 路透

儘管今年開季球隊戰績不佳，個人也因為傷勢問題打打停停，但黃蜂當家主控小鮑爾（LaMelo Ball）仍在今天表達對於黃蜂球團的效忠，他強調自己並沒有打算要離開夏洛特，只希望留在這邊為球隊贏球。

小鮑爾在2020年以選秀探花之姿加盟黃蜂後，過去幾年一直被視為球隊的建構核心，不過小市場的黃蜂在過去幾年始終無法吸引其他大咖球星為其效力的情況下，戰績依舊不如預期，近期更傳出小鮑爾對於球隊現況感到不滿，希望被交易的消息。

不過今天小鮑爾在練球後也親上火線闢謠，強調自己並沒有離開黃蜂的想法，「我喜歡待在這裡，我什麼都沒有說，我只想要贏球，僅此而已，接下來也會繼續努力。我從來沒有說過這些話，消息來源也不是我，這純粹就是謠言，這件事被炒得沸沸揚揚，甚至還上了頭條，我不想要讓它繼續發酵。」

小鮑爾在2023年夏天與黃蜂簽下一份總價2.6億美元的頂薪合約，也成為隊史首位獲得頂薪的球員，球隊總教練李（Charles Lee）也強調，小鮑爾一直都是球隊的基石球員，至今仍未改變，談到小鮑爾親上火線闢謠，他說：「我很高興聽到他所說的話，因為我有很多想法與他一致，我們之間的溝通是非常通順的，他也一直都向我們表達希望打造這支球隊的願望。」

小鮑爾生涯前5個賽季合計僅出賽231場，本季又受到右腳踝扭傷傷勢導致至今僅出賽9場，儘管目前已經歸隊但仍受到上場時間限制，他強調儘管生涯總是有所起伏，但也相信總有低谷回升的一天，「我們現在正處在低谷，但肯定會回升，我對整個團隊和這裡的每個人都充滿信心。」

黃蜂 小鮑爾

延伸閱讀

NBA／加速新老闆沃爾特掌權 兩道奇高管加入湖人經營團隊

NBA／獨行俠傳有意兜售戴維斯 曝交易回報類KD難獲大量選秀籤

NBA／詹姆斯復出首戰展現高球商 艾頓更讚防守影響力巨大

NBA／費城新核心！馬克西開季瘋狂飆分秀 喬治盛讚：就像當年艾佛森

相關新聞

NBA／獨行俠傳有意兜售戴維斯 曝交易回報類KD難獲大量選秀籤

根據多支球隊向媒體透露的消息，達拉斯獨行俠預計將在2月交易截止日前評估交易戴維斯（Anthony Davis）的可能性。 然而，聯盟消息人士普遍認為，任何有他的潛在交易回饋內容都更可能接近杜蘭特

NBA／湖人準備秘密武器？ 傳將與25歲「古典內線」簽約

據《Clutch Points》席格爾（Brett Siegel）報導，湖人隊將與25歲中鋒提姆（Drew Timme）簽訂雙向合約。 提姆擁有出色低位單打能力，在大學賽場極具統治力，因傳統打法

NBA／遭爆不滿現況想被交易 小鮑爾闢謠：消息來源不是我

儘管今年開季球隊戰績不佳，個人也因為傷勢問題打打停停，但黃蜂當家主控小鮑爾（LaMelo Ball）仍在今天表達對於黃蜂...

NBA／遭籃網警告別亂講話！波特專注球場末節大爆發 斷綠衫軍3連勝

被球團高層警告別亂說話多專注球場的射手前鋒波特（Michael Porter Jr.），看來是有在「反省」！ 今天面對塞爾蒂克，波特全場21投13中，攻下本季單場次高的33分外加8籃板，搭配以1

NBA／加速新老闆沃爾特掌權 兩道奇高管加入湖人經營團隊

NBA豪門湖人在日前完成破紀錄的百億易主案後，近日沃爾特（Mark Walter）的新經營團隊也展開管理階層的整頓計畫，...

NBA／詹姆斯復出首戰展現高球商 艾頓更讚防守影響力巨大

邁向破紀錄生涯第23個賽季，即將滿41歲的詹姆斯（LeBron James）從坐骨神經痛復出首戰就繳出11分12助攻雙十數據，包含防守端在內的整體表現，都讓首度搭檔的艾頓（Deandre Ayton）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。