NBA／加速新老闆沃爾特掌權 兩道奇高管加入湖人經營團隊
NBA豪門湖人在日前完成破紀錄的百億易主案後，近日沃爾特（Mark Walter）的新經營團隊也展開管理階層的整頓計畫，在昨天宣布開除兩位巴斯家族成員後，今天隨即宣布兩位大聯盟道奇高管加入，希望加速完成管理層的過渡期。
身為道奇等多支職業球隊老闆的沃爾特，在日前收購了巴斯家族多數的湖人股份後，正式成為湖人的新經營者，而為了加快接管湖人的腳步，今天也傳出包括道奇特別顧問札伊迪（Farhan Zaidi）與營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）將加盟湖人。
其中札伊迪是以其數據分析背景而聞名，他的加入主要是將作為沃爾特的代表協助完成經營權轉換的過度工作，至於弗里德曼則將作為湖人現任營運總裁佩琳卡（Rob Pelinka）的諮詢，他過去曾幫助道奇在6屆世界大賽中三度奪冠。
根據美國媒體報導，在沃爾特取得湖人經營權後，他將讓湖人和道奇併入旗下的TWG體育集團，而今天加入的兩名成員都是該集團的高管人員。
