NBA／湖人準備秘密武器？ 傳將與25歲「古典內線」簽約
據《Clutch Points》席格爾（Brett Siegel）報導，湖人隊將與25歲中鋒提姆（Drew Timme）簽訂雙向合約。
提姆擁有出色低位單打能力，在大學賽場極具統治力，因傳統打法和復古外型，被部分球迷稱為「古典內線」。他曾三度入選全美最佳陣容，是岡薩加大學歷史得分王，不過缺乏防守橫移腳步，投射能力也普通，因此在選秀大會落選。上季曾代表籃網隊出戰9場，平均得到12.1分7.2籃板2.2助攻，三分命中率25.7%。
提姆本季轉戰發展聯盟南灣湖人隊，憑藉場均30分7籃板4.7助攻，榮獲上周發展聯盟最佳球員。。
不過湖人目前已有3名雙向合約球員，席格爾指出，將不會裁掉曾單場攻下25分的史密斯（Nick Smith Jr），會選擇裁掉克洛科（Christian Koloko）或馬農（Chris Manon），再簽下提姆。
