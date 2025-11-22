NBA／獨行俠傳有意兜售戴維斯 曝交易回報類KD難獲大量選秀籤

根據多支球隊向媒體透露的消息，達拉斯獨行俠預計將在2月交易截止日前評估交易戴維斯（Anthony Davis）的可能性。

然而，聯盟消息人士普遍認為，任何有他的潛在交易回饋內容都更可能接近杜蘭特（Kevin Durant）被太陽送至火箭的模式，而非爵士在2022年交易戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）時那樣能獲得大量選秀籤。

一名西區球探指出，如今聯盟選秀籤資產嚴重消耗，各隊已難再提出包含多枚首輪籤的豪華報價。因此，獨行俠若選擇要交易戴維斯，所能期待的回報大致會是一至兩名即戰力球員外加一枚選秀籤。

戴維斯本季結束後仍有1億2120萬美元的薪資待領，未來兩季分別為5840萬與6270萬美元。此外，他將於2026年8月6日起具備續約資格，最多可以簽下一份3年2億1850萬美元的延長合約。

消息人士指出，目前能夠承接戴維斯的球隊名單相當有限，主因是他的薪資高到足以讓許多逼近「豪華稅線」與「第二層硬上限（2nd Apron）」的球隊難以操作空間。獨行俠本身也有豪華稅壓力，因此極可能不願再綁住另一份長期頂薪合約。

戴維斯目前正處於他在2023年8月與湖人簽下的3年1億7500萬美元延長合約第1年。然而，他長期以來的傷病史仍讓其他球隊對其長期價值有所疑慮。他在2027-28年還握有6280萬美元的球員選項。

獨行俠目前正面臨艱困的陣容與薪資規劃考驗，若選擇交易戴維斯，將能獲得顯著的財務緩解空間，同時也有助於他們重新開始長期建隊布局。

隨著交易截止日逼近，戴維斯是否會成為市場上最具爆點的重量級球星，值得持續關注。