NBA／詹姆斯復出首戰展現高球商 艾頓更讚防守影響力巨大

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯(右)邁入生涯第23個賽季。 路透社
邁向破紀錄生涯第23個賽季，即將滿41歲的詹姆斯（LeBron James）從坐骨神經痛復出首戰就繳出11分12助攻雙十數據，包含防守端在內的整體表現，都讓首度搭檔的艾頓（Deandre Ayton）敬佩不已，直呼「詹皇」把比賽變得更簡單。

「他讓比賽變簡單了。」艾頓賽後不諱言，詹姆斯的出現讓自己在禁區的防守任務變得更輕鬆，「他的傳球、他的籃球智商都在提升整體防守。當我作為最後一道防線時，他在後頭指揮、看清場上所有情況，知道每支球隊、每位球員的習性，這讓我能更發揮自己的防守和護框能力。知道他是低位補防者，我就能更放心提前協防、在擋拆中更積極支援後衛。」

隨著詹姆斯的回歸，湖人戰力更趨於完整，目前他們以11勝4敗排在西區第4，有望繼續向上衝刺。

「我開始意識到，真正讓這支球隊運轉起來的是我們的防守，那是推動我們進攻氣勢的關鍵。」艾頓表示。

「你有像史馬特（Marcus Smart）這樣的防守悍將；當詹姆斯上場時，他也努力保護籃框；還有海斯（Jaxson Hayes）帶來的滿滿能量。能夠成功守下對手的進攻回合，正是讓全隊熱血沸騰並充滿動力的原因。」艾頓說。

