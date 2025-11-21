NBA／費城新核心！馬克西開季瘋狂飆分秀 喬治盛讚：就像當年艾佛森

費城76人開季雖然遭遇傷病亂流，但馬克西（Tyrese Maxey）挺身而出，在前15場比賽中繳出場均33.4分、7.9助攻的驚人數據，今天在與公鹿的延長賽中，馬克西更是轟進生涯新高的54分。

這份成績單不僅讓馬克西暫居聯盟得分榜第2名，更有望衝擊生涯首次進入年度最佳陣容。隊友喬治（Paul George）日前受訪時直言，馬克西的進步幅度相當驚人，對於球隊的影響力堪比隊史傳奇「戰神」艾佛森（Allen Iverson）。

喬治透露，他在76人先前對上快艇的比賽中，坐在場邊深刻體會到馬克西的進化；當時他還轉頭對身旁的老將羅瑞（Kyle Lowry）說道：「唷，馬克西真的變強了。」

「他是這支球隊的心臟與靈魂，」喬治給予這位年輕後衛極高評價，「這就像當年艾佛森為這座城市所做的一樣。他是我們的動力來源，我們正見證一位頂級球星的誕生。」

目前馬克西場均上場時間超過40分鐘，高居全聯盟之冠。在喬治本季僅出賽1場、當家中鋒安比德（Joel Embiid）受限於膝蓋痠痛與上場時間限制頻頻缺席的情況下，馬克西的耐戰能力成為76人維持5城勝率的關鍵。除了得分爆發力，馬克西本季三分球命中率也超過42%，場均貢獻近5個籃板。

76人總教練諾斯（Nick Nurse）坦言球隊現階段對馬克西的高度依賴：「顯而易見我們非常需要他，他的上場時間就在那裡，大約會是40分鐘左右，他必須扛起這個重擔。」

ABSOLUTELY DOMINANT NIGHT FOR TYRESE MAXEY.



🔥 54 points (career high)

🔥 9 assists, 3 steals, 3 blocks

🔥 powers Sixers OT win



The 7th player to record 50 points, 3 steals and 3 blocks since 1973-74! pic.twitter.com/VVJZGx0btV — NBA (@NBA) 2025年11月21日