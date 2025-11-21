NBA／獨行俠舊將提案「厄文換火箭雙星」 美媒：哈里森回來了嗎？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
平森建議把厄文交易到休士頓火箭，換回湯普森或森根。 路透社。
平森建議把厄文交易到休士頓火箭，換回湯普森或森根。 路透社。

獨行俠本季陷入嚴重低潮，昨日主場再以111：113惜敗尼克，戰績跌至4勝13敗。在缺少戴維斯（Anthony Davis）與厄文（Kyrie Irving）的情況下，球隊始終難以取勝，使外界針對厄文的交易流言再度升溫。其中，一項「瘋狂提案」更是引發廣泛討論。

前獨行俠後衛平森（Theo Pinson）近日在Podcast上拋出一個「瘋狂提案」：把厄文交易到休士頓火箭，換回湯普森（Amen Thompson）或森根（Alperen Sengun）。

「我不覺得火箭會完全拒絕。如果厄文不是容易受傷、現在沒受傷的話，他現在就是以奪冠為目標，那他當然會想去能衝冠的球隊。」平森在節目中表示。

平森也提到獨行俠的薪資壓力，「我們昨天還在看，獨行俠那邊也有薪資問題。他們可能會為了不超越那些奢侈稅線，把一些球員清掉。我根本搞不清楚那些薪資上限或是其他那些東西。」

媒體也打趣地回應，如果火箭聽到這種提案，恐怕會懷疑背後掌權的是不是獨行俠日前開除的總經理哈里森（Nico Harrison）。

然而，厄文今年休賽季才與獨行俠簽下3年1.19億美元的續約合約，顯示球團或許仍將他視為長期核心之一。

