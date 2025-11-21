NBA／黑馬太陽近10場勇奪8勝 當家中鋒威廉斯：完全不意外

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽本季打出9勝6敗、暫居西區第七不俗的成績，中鋒威廉斯說自己並不意外。 路透
杜蘭特（Kevin Durant）離開太陽後，外界普遍不看好太陽的競爭力，但至今太陽打出9勝6敗、暫居西區第七的成績，成為備受關注的黑馬。然而，當家中鋒威廉斯（Mark Williams）表示，這樣的成績一點也不讓他意外。

威廉斯透露，太陽能有如此亮眼的表現，關鍵在於整個團隊從夏天就全力投入訓練，包括鄧恩（Ryan Dunn）、伊戈達羅（Oso Ighodaro）與格里斯佩（Collin Gillespie）等年輕球員都在休賽季調整，提前磨合出良好化學反應。

「我不會說我很驚訝。我們夏天建立了很多好東西，大家都在這裡努力訓練。我覺得我們只是把那些東西應用到比賽中。說實話，季初有些比賽我們本來應該要贏，卻輸掉了。」威廉斯在今日練球後受訪表示。

太陽開季前四場雖一度陷入低潮，無論防守輪換或教練端調整都不太理想，不過球隊迅速拉出一波五連勝，過去10場比賽拿下8勝。

威廉斯坦言，包括對爵士勇士等比賽，其實太陽都有贏球機會，但關鍵時刻的防守收縮與調整速度仍稍嫌不足。

事實上，太陽本季僅有一場勝利是來自五成以上勝率的球隊，明日對上灰狼一戰將會檢驗威廉斯所強調的夏季成果，能否在強隊面前持續發揮。

