NBA／騎士罰球命中率近5年來最差 莫布里自省：只能努力加強練習

面臨一連串傷病問題影響，克里夫蘭騎士仍靠著陣容深度仍排在東區前4名席次，但他們本季依然面臨一項棘手問題：罰球怎麼都進不了！

在先前主場敗給休士頓火箭的比賽中，騎士全場獲得32次罰球機會，卻僅僅命中20球，最終以104比114落敗。

這其中尤以明星長人莫布里（Evan Mobley）10罰4中最不理想，特別是他在比賽後段的關鍵時刻連續4罰落空，導致騎士追分節奏大受影響。莫布里本季場均獲得6.4次罰球機會，罰球命中率60.4%，寫下生涯新低。

談到自己的罰球低迷，莫布里坦言：「罰球非常重要，我得做得更好。這可能是我從開始打籃球以來罰球最糟糕的時候。現在只能持續加強練習、不斷重複投藍、不斷練習，最終我們會找到改善的辦法。我需要更專注，把節奏固定下來，把練習時的方式帶到比賽裡。」

事實上，罰球問題不是莫布里一人的問題，而是整支球隊的集體崩盤。騎士全隊本季罰球命中率僅75%，在聯盟僅排名第25，是球隊自2020-21年賽季以來最差表現，而上季他們是77.6%，排名第17。

主帥亞特金森（Kenny Atkinson）賽後直言：「你必須把罰球投進，尤其是第四節、比賽末段這些關鍵時刻。這場比賽我們有32次機會，卻沒能把握。我們從季前賽開始，罰球表現就不好。我們和所有球隊一樣都有練罰球，但就是投不進。」

米契爾（Donovan Mitchell）則認為罰球低迷是心態問題。「這是心理層面的事，我們必須把握這些機會。罰球是免費的，我們要負責任地把球送進籃框。我不知道我們命中率這麼低，但這是我們全隊的問題。」

騎士罰球命中率下滑主要也和陣中缺少兩名最佳罰球手葛蘭德（Darius Garland）與史特魯斯（Max Strus）有一些關聯；上季兩人分別繳出87.8%與82.4%的高命中率，他們的缺席無疑降低了球隊整體罰球穩定性。

不過隨著葛蘭德近日有望傷癒回歸，亞特金森也對解決罰球問題抱持樂觀積極的態度。「是會改善的，我們球隊有很好的罰球高手。等到葛蘭德回來、史特魯斯回來，情況會好很多。只是我們現在投不進，這確實傷害了我們。」