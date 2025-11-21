NBA／透納延長賽遭撤換反倒輸球！ 公鹿主帥解釋換人原因
公鹿隊今日在主場與76人隊鏖戰至延長賽仍無力守勝，最終以114：123輸球苦吞三連敗。其中，外界關注的是在延長賽最後三分鐘，透納（Myles Turner）被主帥瑞佛斯（Doc Rivers）撤下，由波提斯（Bobby Portis）擔任中鋒的調度。
瑞佛斯賽後也說明了自己的判斷：「我們只是覺得需要另一名能得分、能拉開空間、能移動的球員，而透納的打法比較固定。不過老實說，到那個時間點，我也不確定這樣的調整能不能產生影響。」
透納本場出賽28分鐘，攻下14分、10籃板。此役在少了安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的情況下，前場由透納、庫茲瑪（Kyle Kuzma）和波提斯輪流支撐。
現年29歲的透納休賽季與公鹿簽下4年1.089 億美元合約，被視為補上球隊急缺的禁區護框者。加入公鹿後他也表現穩定，繳出均12.4分、6.5 籃板、1.2 抄截與1.6 阻攻的成績，三分命中率高達42.4%，每場可投進2.4顆三分球。
不過在安戴托昆波缺陣的這段期間，透納的角色勢必要更吃重，外界也認為瑞佛斯應在進攻端給透納更多參與，而不是僅把他視為防守支柱。
