NBA／「厭女爭議」延燒！ 波特坦言籃網高層要求別再亂講話

今年休賽季被金塊交易去籃網的射手前鋒波特（Michael Porter Jr.），因多次在Podcast上發表「厭女」爭議性言論，引發大批討論。近日他作客「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）的《Ball in the Family》節目時坦言，籃網高層已要求他避開部分敏感話題，避免場外風波影響賽季。

「現在我大多都想低調一點，尤其是賽季期間，我不希望自己因其他話題上網路版面。那些事情留到夏天再說就好。球隊也跟我談過，希望我能避開一些議題。像WNBA，就是現在非常敏感的話題，所以我會特別注意。」波特表示。

事實上，籃網總管馬克斯（Sean Marks）在 9月受訪時透露，球團確實針對波特休賽季的發言進行過討論，但內容不會公開，「那些談話會留在內部。對他來說，這是一個全新的環境，新的市場、新的期待與角色，包含場上和休息室。他正在適應，我只能說，他很清楚球團在某些議題上的立場，而布魯克林的市場與他之前待的地方非常不同。」

波特過去因多次針對WNBA發表具爭議性的看法成為輿論焦點。他曾在直播中暗示「一支高中男子麥當勞全明星隊，可以輕鬆擊敗WNBA全明星或美國女籃代表隊」，也曾批評WNBA要求加薪，甚至將其受歡迎程度比作「乒乓球選手」。

此外，他休賽季還因另一段發言引來反彈，內容包含稱自己若有「放蕩的女兒」或「同志兒子」會感到受傷，甚至透露自己會用「厭女」代表人物泰特（Andrew Tate）的影片測試交往對象，引發更多外界不滿。

波特透露，這些事情讓他現在上節目變得相當謹慎，因為他覺得主持人會刻意往敏感話題引導以製造話題，「有些言論爆紅之後，大家就覺得我什麼都敢講。所以當我去上節目，他們會故意往那方向問，因為他們知道我會說實話。我甚至想過不再上別人的節目，只做自己的Podcast。」

不過波特表示自己並不覺得「被誤解」，只是那些同意他的人不太敢公開表示，「支持的人其實不少，只是反對的人聲音比較大。」

籃網的勸阻確實是有的，進入球季後，波特確實大幅減少Podcast出鏡，僅上過「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的《7PM in Brooklyn》節目以及鮑爾的節目。