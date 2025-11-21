快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士贏球後邀庫明加吃飯！ 巴特勒：他會聽我的話

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加(左)、巴特勒(右)。 路透
庫明加(左)、巴特勒(右)。 路透

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）最近被下放替補，有消息指出，他認為自己又變成輸球的代罪羔羊。不過至少勇士還有一人值得庫明加信任，那就是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。

上季庫明加與巴特勒的化學反應不理想，今年則是大反轉，兩人同時先發的情況下，勇士開季打出4勝1敗佳績，庫明加當時曾提到巴特勒，「我覺得在這個聯盟裡，他是少數真正經歷過我這條路的人，也懂我一直以來經歷的事。」只是最近勇士戰績又下滑，庫明加再次淪為板凳。

巴特勒近日接受ESPN訪問時提到，上周擊敗溜馬隊後，邀請庫明加到他家吃飯，「我發現他會聽我的話，他尊重我，而我永遠不會把這種事當作理所當然。我也會永遠對他說實話，如果庫明加在場上搞事，我會直接告訴他。」

巴特勒認為，「每名球員生涯都會遇到一個階段，那是知道自己能跨過的門檻，有些人可能說你還沒準備好，但自己最清楚。我覺得他現在就在那個階段。我以前也曾經歷。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也談到巴特勒和庫明加的關係，「庫明加非常想進步，巴特勒也非常想幫他，對教練來說，贏球會解決所有問題。」

勇士 Jimmy Butler 庫明加

相關新聞

NBA／飆生涯新高54分獵公鹿 馬克西追平76人三MVP神獸紀錄

76人在今天作客公鹿主場的賽事中與對手一路纏鬥，並靠著馬克西（Tyrese Maxey）在正規賽最後7秒的兩罰俱中將比賽...

NBA／勇士贏球後邀庫明加吃飯！ 巴特勒：他會聽我的話

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）最近被下放替補，有消息指出，他認為自己又變成輸球的代罪羔羊。不過至少勇士還有一人值得庫明加信任，那就是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。

NBA／「厭女爭議」延燒！ 波特坦言籃網高層要求別再亂講話

今年休賽季被金塊交易去籃網的射手前鋒波特（Michael Porter Jr.），因多次在Podcast上發表「厭女」爭議性言論，引發大批討論。近日他作客「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）的《Bal

NBA／灰狼鋒線悍將連續188場全勤終結 多項進攻數據創新高

聯盟開季第一個月可說是明星球員落難記，許多球星都因傷被迫缺席比賽，這股可怕的傷病風潮甚至連原本都全勤出賽的健康寶寶也難攖其鋒。 根據報導，灰狼鋒線悍將麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels

NBA／庫明加又被降回替補 自認成勇士輸球「代罪羔羊」

勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）本季開局一度打出生涯代表性表現，前9場比賽場均攻下17.2分、7.1籃板，三分命中率更高達41.4%。然而，庫明加近五戰表現急遽下滑後，又被勇士主帥柯爾

NBA／赫洛有望傷癒復出迎接本季初登場 目標下周對戰獨行俠

熱火主力戰將赫洛（Tyler Herro）距離本季首次登場越來越近。根據報導，赫洛目前的復出目標依然鎖定在美國時間下周一對獨行俠的比賽。 因休賽季進行腳踝手術影響，赫洛缺席整個訓練營與開季，他原

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。