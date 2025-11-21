聽新聞
NBA／勇士贏球後邀庫明加吃飯！ 巴特勒：他會聽我的話
勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）最近被下放替補，有消息指出，他認為自己又變成輸球的代罪羔羊。不過至少勇士還有一人值得庫明加信任，那就是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。
上季庫明加與巴特勒的化學反應不理想，今年則是大反轉，兩人同時先發的情況下，勇士開季打出4勝1敗佳績，庫明加當時曾提到巴特勒，「我覺得在這個聯盟裡，他是少數真正經歷過我這條路的人，也懂我一直以來經歷的事。」只是最近勇士戰績又下滑，庫明加再次淪為板凳。
巴特勒近日接受ESPN訪問時提到，上周擊敗溜馬隊後，邀請庫明加到他家吃飯，「我發現他會聽我的話，他尊重我，而我永遠不會把這種事當作理所當然。我也會永遠對他說實話，如果庫明加在場上搞事，我會直接告訴他。」
巴特勒認為，「每名球員生涯都會遇到一個階段，那是知道自己能跨過的門檻，有些人可能說你還沒準備好，但自己最清楚。我覺得他現在就在那個階段。我以前也曾經歷。」
勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也談到巴特勒和庫明加的關係，「庫明加非常想進步，巴特勒也非常想幫他，對教練來說，贏球會解決所有問題。」
