NBA／灰狼鋒線悍將連續188場全勤終結 多項進攻數據創新高

聯盟開季第一個月可說是明星球員落難記，許多球星都因傷被迫缺席比賽，這股可怕的傷病風潮甚至連原本都全勤出賽的健康寶寶也難攖其鋒。

根據報導，灰狼鋒線悍將麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）日前因左手腕扭傷缺席了對巫師的比賽，包含季後賽在內連續，個人188場全勤紀錄只能無奈終結。

麥克丹尼爾斯前一次缺席比賽已經要回溯到2年前的2013年12月8日，當時他因右腳踝扭傷連續缺席8場比賽。

身為灰狼最好的外線防守球員，麥克丹尼爾斯本季在進攻端也有長足成長，平均每場能得到17.5分，三分球命中率更高達5成21，傲視全聯盟，兩項數據都遠遠超過他職業生涯水準；此外，他的投籃命中率55.3%和罰球命中率84.2%也都創下加入灰狼6個賽季以來的新高。

灰狼近10戰取得8勝2敗的成績，目前在西區暫居第6。