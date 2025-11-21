聽新聞
NBA／庫明加又被降回替補 自認成勇士輸球「代罪羔羊」
勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）本季開局一度打出生涯代表性表現，前9場比賽場均攻下17.2分、7.1籃板，三分命中率更高達41.4%。然而，庫明加近五戰表現急遽下滑後，又被勇士主帥柯爾（Steve Kerr）調往替補，雙方關係似乎再度緊繃，甚至傳出庫明加覺得自己成了「代罪羔羊」。
根據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）報導，庫明加近5場平均僅剩9.6分、5籃板，三分命中率僅15.4%，失誤（2.7次）幾乎與助攻（2.8次）相同。其中在對溜馬一戰，庫明加全場9投僅1中、三分球5投全落空，上陣20分鐘為本季新低，且投籃選擇被教練批評。
據了解，庫明加曾主動向柯爾表達希望被「更嚴格地指導」，兩人還為此在飯店開會討論。柯爾也在下一戰多次把他叫到身邊、用較直接的方式提醒他。
除了柯爾，庫明加的狀態也受到格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）特別關注，兩人都成為他近來的「導師」。
巴特勒強調，他了解庫明加的困惑，甚至把他的心境比喻成自己在熱火生涯後期曾經的迷惘，因此經常在比賽中把庫明加拉到一旁，指導他如何面對挫折與責任，更提醒他球場不是只有得分這件事。
