快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／庫明加又被降回替補 自認成勇士輸球「代罪羔羊」

聯合新聞網／ 綜合報導
近五戰表現急遽下滑後，外界傳出庫明加覺得自己成了「代罪羔羊」。 美聯社
近五戰表現急遽下滑後，外界傳出庫明加覺得自己成了「代罪羔羊」。 美聯社

勇士庫明加Jonathan Kuminga）本季開局一度打出生涯代表性表現，前9場比賽場均攻下17.2分、7.1籃板，三分命中率更高達41.4%。然而，庫明加近五戰表現急遽下滑後，又被勇士主帥柯爾（Steve Kerr）調往替補，雙方關係似乎再度緊繃，甚至傳出庫明加覺得自己成了「代罪羔羊」。

根據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）報導，庫明加近5場平均僅剩9.6分、5籃板，三分命中率僅15.4%，失誤（2.7次）幾乎與助攻（2.8次）相同。其中在對溜馬一戰，庫明加全場9投僅1中、三分球5投全落空，上陣20分鐘為本季新低，且投籃選擇被教練批評。

據了解，庫明加曾主動向柯爾表達希望被「更嚴格地指導」，兩人還為此在飯店開會討論。柯爾也在下一戰多次把他叫到身邊、用較直接的方式提醒他。

除了柯爾，庫明加的狀態也受到格林（Draymond Green）與巴特勒Jimmy Butler）特別關注，兩人都成為他近來的「導師」。

巴特勒強調，他了解庫明加的困惑，甚至把他的心境比喻成自己在熱火生涯後期曾經的迷惘，因此經常在比賽中把庫明加拉到一旁，指導他如何面對挫折與責任，更提醒他球場不是只有得分這件事。

庫明加 柯爾 勇士 巴特勒 溜馬 Jimmy Butler 熱火 格林 Jonathan Kuminga

相關新聞

NBA／飆生涯新高54分獵公鹿 馬克西追平76人三MVP神獸紀錄

76人在今天作客公鹿主場的賽事中與對手一路纏鬥，並靠著馬克西（Tyrese Maxey）在正規賽最後7秒的兩罰俱中將比賽...

NBA／勇士贏球後邀庫明加吃飯！ 巴特勒：他會聽我的話

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）最近被下放替補，有消息指出，他認為自己又變成輸球的代罪羔羊。不過至少勇士還有一人值得庫明加信任，那就是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。

NBA／「厭女爭議」延燒！ 波特坦言籃網高層要求別再亂講話

今年休賽季被金塊交易去籃網的射手前鋒波特（Michael Porter Jr.），因多次在Podcast上發表「厭女」爭議性言論，引發大批討論。近日他作客「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）的《Bal

NBA／灰狼鋒線悍將連續188場全勤終結 多項進攻數據創新高

聯盟開季第一個月可說是明星球員落難記，許多球星都因傷被迫缺席比賽，這股可怕的傷病風潮甚至連原本都全勤出賽的健康寶寶也難攖其鋒。 根據報導，灰狼鋒線悍將麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels

NBA／庫明加又被降回替補 自認成勇士輸球「代罪羔羊」

勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）本季開局一度打出生涯代表性表現，前9場比賽場均攻下17.2分、7.1籃板，三分命中率更高達41.4%。然而，庫明加近五戰表現急遽下滑後，又被勇士主帥柯爾

NBA／赫洛有望傷癒復出迎接本季初登場 目標下周對戰獨行俠

熱火主力戰將赫洛（Tyler Herro）距離本季首次登場越來越近。根據報導，赫洛目前的復出目標依然鎖定在美國時間下周一對獨行俠的比賽。 因休賽季進行腳踝手術影響，赫洛缺席整個訓練營與開季，他原

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。