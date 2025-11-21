NBA／赫洛有望傷癒復出迎接本季初登場 目標下周對戰獨行俠
熱火主力戰將赫洛（Tyler Herro）距離本季首次登場越來越近。根據報導，赫洛目前的復出目標依然鎖定在美國時間下周一對獨行俠的比賽。
因休賽季進行腳踝手術影響，赫洛缺席整個訓練營與開季，他原本預計能趕上訓練營，但恢復進度不如預期，導致整個季前賽與開季前一個月的例行賽都無法上場。
赫洛上季生涯首次入選明星賽，整季繳出場均23.8分5.4助攻5.1籃板，與阿德巴約（Bam Adebayo）被視為熱火在「後巴特勒（Jimmy Butler）時代」的重要核心。
在赫洛開季缺席期間所幸球隊擁有今夏加盟的鮑威爾（Norman Powell）分擔進攻火力，搭配哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、米契爾（Davion Mitchell）等小將的發揮，這讓熱火能夠扛住傷病問題，目前以9勝6敗暫居東區第5名。
