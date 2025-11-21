快訊

NBA／飆生涯新高54分獵公鹿 馬克西追平76人三MVP神獸紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
76人馬克西攻下生涯新高54分。 路透
76人馬克西攻下生涯新高54分。 路透

76人在今天作客公鹿主場的賽事中與對手一路纏鬥，並靠著馬克西（Tyrese Maxey）在正規賽最後7秒的兩罰俱中將比賽帶入延長賽，延長賽馬克西更是延續火燙手感，最終76人就在他攻下生涯新高54分領軍下，以123：114擊敗公鹿，收下賽季第9勝。

76人在日前贏回明星前鋒喬治（Paul George）後，陣容漸趨穩定，不過前一場比賽在喬治輪休的情況下仍是不敵熱火，而今天作客公鹿之戰喬治在上半場就展現不錯的進攻狀態，前兩節個人就以7投4中的表現拿下13分，不過受到出賽時間限制影響，他本場比賽也僅打25分鐘但就攻下21分。

而今天76人手感最火燙的仍是今年開季狀況就相當火熱的馬克西，他在上半場就攻下23分，並且在第四節剩下9分多鐘時砍進三分球後，個人得分已經來到40分，也幫助一度落後的76人反超前比數。

在兩隊進入延長賽後，馬克西更是與葛萊姆斯（Quentin Grimes）和愛德華（Justin Edwards）攜手出擊，三人攜手包辦了76人在延長賽的全部17分得分，也幫助球隊最終以9分差距勝出，收下賽季第9勝。

馬克西今天攻下個人生涯新高的54分外帶9助攻，也成為隊史第4位五度以上砍下40分的球員，其中前3名球員分別為張伯倫（Wilt Chamberlain）、艾佛森（Allen Iverson）與安安比德（Joel Embiid），都是曾拿下過年度MVP的球員，且本賽季他僅花15場比賽就達成500分、100助攻，創下聯盟控球後衛歷史最快紀錄。

至於公鹿在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺陣的情況下，今天由本季表現亮眼的後衛羅林斯（Ryan Rollins）攻下32分、14助攻最佳，不過他在正規賽倒數1.1秒錯過最後一擊機會，無緣成為本場比賽英雄。

