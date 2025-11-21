NBA／受詹皇啟發！施羅德投入7200萬蓋雙語小學 追求紀律全校穿制服

「取之於社會、用之於社會」，帶領德國籃球攀上巔峰的沙加緬度國王後衛施羅德（Dennis Schroder），在人生功成名就之際，也渴望將他的影響力進一步擴散到球場之外。

根據報導，施羅德目前正協助興建一所雙語小學，預計於2026年夏天開校，他將會投入200萬歐元（約台幣7200萬）的資金，同時學校也將會以他的名字命名。

施羅德表示，自己決定創校的靈感來自前隊友、湖人當家球星詹姆斯（LeBron James），後者在2018年成立「承諾小學I Promise School」，專為弱勢家庭的孩子提供教育資源。

施羅德期盼透過教育幫助孩子。 路透社

「我看到詹姆斯有自己的學校，心想：這也太不可思議了吧！那比他在球場上完成的任何事情都更偉大。他提供獎學金、給孩子機會，看見他們也能在生命中做到一些事。」施羅德說。

儘管如此，施羅德坦言，一開始他認為這個構想「對我來說太過巨大了」。但在拜訪德國漢諾威一所雙語學校後，他的想法徹底改變。

「當初我以為只是要去籃球營簽名，但後來我參觀整間學校，覺得一切都太獨特了。」

施羅德今夏帶領德國隊贏得歐錦賽冠軍。 路透通訊社

他也強調，學校核心理念之一是「紀律」。學校將採用制服制度，避免學生因衣著品牌被嘲笑，提升群體認同感。

：「就像籃球隊一樣，走進球館，就是穿著我們的訓練服，專注做好該做的事。我希望學生也能學會紀律，這是人生最重要的事。」施羅德解釋。

面對外界曾質疑他「不夠自律」的評價，施羅德也正面回應。「什麼叫做『不自律』？如果我們要談這個，我以前身邊確實有很多種族歧視的人，他們根本不懂怎麼對待我。我當時選擇走自己的路。但現在32歲的我，非常清楚自己的價值與人生中最重要的事。」