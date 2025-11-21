NBA／獨行俠再傳壞消息！ 30歲澳洲後衛整季報銷
獨行俠隊本季傷兵不斷，今天再度傳出壞消息，30歲澳洲後衛艾克森（Dante Exum）再次接受手術，確定整季報銷。
艾克森擁有優異防守能力，過去2季受傷勢影響，出賽75場，平均得到8.0分2.8助攻。
今年休賽季他與獨行俠簽下1年330萬美元合約，但夏天動完膝蓋手術後，一直未獲得參與訓練的許可，整個訓練營和熱身賽都沒辦法上場。
NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，由於獨行俠目前受限於第二層硬上限，因此就算裁掉艾克森，球隊在1月6日前不能簽下任何球員。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言