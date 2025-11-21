NBA／全美收視創15年新高！開季首月吸引超過6000萬觀眾 商品銷量暴衝

NBA官方宣布，本季開打首月於《NBC／Peacock》、《Amazon Prime Video》與《ESPN》等平台播出的全美轉播賽事，累計吸引超過6000萬名觀眾收看，創下近15年來最佳開季數據。

雖然2011-12年賽季因停擺而延至耶誕節才開打（傳統上NBA收視最強日之一），因此未不列入比較行列，但本季至今前4周的亮眼收視表現，對於聯盟與媒體夥伴全新締結11年總額760億美元的轉播合約而言，仍是相當振奮的開局。

另一方面，NBA內容於聯盟及第三方社群平台上累計超過300億次觀看，為史上同期最高紀錄，《NBA Store》的線上商品銷售也較去年同期成長超過20%。

聯盟指出這波強勁買氣主要由「次世代球星」帶動，包括亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、愛德華（Anthony Edwards）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、馬克西（Tyrese Maxey）、佛雷格（Cooper Flagg）、布朗森（Jalen Brunson）以及唐西奇（Luka Doncic）等人。

此外，「NBA League Pass」的訂閱人數成長10%，平台觀賽時間也增加8%，反映球迷對比賽內容的高度黏著度。

不只是線上觀看數據亮眼，實體進場觀賽也同樣火熱。NBA表示，本季至今的入場率與上季相當，而上季是聯盟史上第2高的賽季，平均達到全聯盟97%滿座率。

數據顯示，聯盟開季到目前為止已有10支球隊主場比賽場場售罄，包括：波士頓塞爾蒂克、克里夫蘭騎士、金州勇士、休士頓火箭、邁阿密熱火、紐約尼克、奧克拉荷馬雷霆、鳳凰城太陽、聖安東尼奧馬刺、猶他爵士

另外，像是老鷹與黃蜂等隊的入場率也較去年提升近10%。