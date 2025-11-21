NBA／小鮑爾想被交易？黃蜂「長期建隊基石」恐換人

黃蜂本季開局至今仍難擺脫低迷，戰績4勝11敗排名聯盟後段班。對此，根據《The Athletic》記者伊科（Kelly Iko）報導，陣中明星後衛小鮑爾（LaMelo Ball）對被交易持「開放態度」，而球團也不排斥送走這位招牌球星。

伊科指出，小鮑爾對球隊現況的挫折感日益升高，而黃蜂也愈來愈猶豫是否將他視為「長期建隊基石」，雙方關係似乎正逐漸走向分手邊緣。

現年24歲的小鮑爾本季薪資為3790萬美元，接下來三季還有1億3000萬美元的合約在身。不過，黃蜂現階段似乎更傾向由米勒（Brandon Miller）與新人克努佩爾（Kon Knueppel），作為球隊未來規劃方向。

事實上，小鮑爾生涯以來傷病不斷，五個賽季中僅有一季出賽超過70場，另有三季甚至不到50場。本季他再度受到腳踝傷勢影響，投籃表現跌至生涯新低。

本季至今，小鮑爾僅出賽9場，場均繳出21.6分、9.6助攻、 6.9籃板、1.4抄截的成績，但整體投籃命中率僅38.5%、三分命中率更只有29.8%，兩項數據皆為生涯新低。

值得一提的是，外界猜測雙方關係惡化不全與戰績有關。伊科在報導中提到，小鮑爾在對溜馬一戰中，於比賽最後4分32秒遭到教練團按在板凳，出賽僅27分鐘，攻下18分，但全場21投僅5中還發生6次失誤。

儘管如此，一旦黃蜂正式將小鮑爾擺上交易市場，預料仍會吸引不少買家，成為外界關注的焦點之一。