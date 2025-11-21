快訊

NBA／新援沒化學效應 哈登飆31分無用快艇近10戰吞9敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈登賣力轟下31分，但隊友不給力，快艇慘敗魔術近10場只贏1場。 路透
哈登賣力轟下31分，但隊友不給力，快艇慘敗魔術近10場只贏1場。 路透

今年開季一路打得跌跌撞撞的快艇，在今天出戰魔術的比賽中，儘管「大鬍子」哈登（James Harden）賣力轟下31分，但在團隊其他球員無法提供火力支援的情況下，最終仍是以101：129吞下近10場比賽以來的第9敗。

快艇今年休賽季雖然進行多筆補強交易案，不過隨著球隊主力群爆發傷兵潮，其中比爾（Bradley Beal）更是賽季報銷的情況下，快艇的新陣容磨合卻不如預期，近期更是面臨到了一勝難求的地步。

在今天作客魔術主場的賽事中，快艇哈登雖然維持了開季的火燙手感，全場投進5記三分球拿下31分，個人本季已經是第8度得分上看25分，且平均得分也創下近5年來的新高，但除了哈登外，快艇全隊也僅剩下祖巴茲（Ivica Zubac）得分來到雙位數。

反觀魔術儘管也缺少了班凱羅（Paolo Banchero）、M．華格納（Moritz Wagner）兩名大將，但今天卻展現多點開花的攻勢，團隊共計6人得分上雙，其中薩格斯（Jalen Suggs）與華格納（Franz Wagner）分別拿下23分與20分，讓魔術在上半場就拉開比分差距，最終也在一路領先的情況下，以28分差距勝出。

而快艇本季至今的慘澹表現也引發熱議，除了主力群的傷病問題外，今夏補進的比爾和柯林斯（John Collins）一個報銷，一個始終找不到使用說明書，兩名老將保羅（Chris Paul）與洛培茲（Brook Lopez）更是效用有限，導致快艇的新陣容遲遲無法產生良好化學效應，讓快艇又回到哈登一人苦撐的局面，甚至防守表現還比過去來得更加糟糕，如今也只能等待球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）能盡快傷癒救火。

