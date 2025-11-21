NBA／從雙塔到大三分時代 多名教練談傷病潮「關鍵原因」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA傷病潮更甚以往，多名教練都認為是「大三分時代」讓球員跑動空間更大所致。 法新社
面對本季明星球員因傷缺席激增的情況，引發外界關注傷病問題是否與比賽風格轉變有關。對此，多名總教練陸續提出看法，認為聯盟近年比賽節奏加快、場上空間拉大，造成球員身體負荷大幅上升，成為傷勢頻傳的主因。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）就表示，現代比賽節奏明顯加快，加上三分球比例提升，場上空間被大幅拉開，「我很擔心，節奏的改變非常劇烈。現在大家都知道，只要你能比對手更快跑到前場，就能更容易得分。全隊都這樣做後，比賽自然變得更快。每個人都得防守到25呎外，因為大家都投三分。」

數據顯示，球員現在跑得更快、跑得更多，再加上NBA幾乎「每隔一天一場比賽」的密集賽程，讓身體難以獲得充分休息時間，進而提高受傷風險。

多名總教練認為聯盟近年比賽節奏加快、場上空間拉大，成為球員傷勢頻傳的主因。 法新社。
面對傷病潮，柯爾認為縮短例行賽場數最直接的方式之一。儘管柯爾曾公開表示，希望例行賽能至少減少10場，但也坦言實際上難度非常高，「麻煩的是，所有相關的利益方都得同意收入減少。而在2025年的美國，要任何產業同意這件事，祝你好運。」

爵士主帥哈迪（Will Hardy）也認同這項觀察。他指出，本季共有24支球隊場均節奏（pace）超過100回合，遠高於去年的13支。聯盟本季平均節奏為101.5回合，較去年與十年前都顯著上升，對球員體能造成巨大挑戰。

湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）也提到，節奏變快意味著更多退防壓力，外線空間擴大則迫使防守者必須覆蓋更大範圍。頻繁的急停、爆發移動與大幅度橫移，讓腿部與小腿肌群帶來極大負擔。

瑞迪克以自身經驗說明差異。他表示，自己在聯盟早年（2006–13）常能帶傷作戰，但近十年隨著比賽拉開空間、增加移動量，即使輕傷也足以影響表現，「如果你對身體有一絲猶豫，你就不可能是有效率的球員。」

他也回憶，早期聯盟常見雙塔內線，例如灰熊時期的藍道夫（Zach Randolph）與西班牙球星小加索（Marc Gasol）；但近年比賽風格迅速轉變，轉向外圍投射、多重戰術組合、節奏更快，球員負擔自然增加。

此外，本季多隊也更常採用「全場壓迫」，跟進溜馬去年闖進總冠軍賽時帶起的趨勢，進一步加重球員的體能消耗。

