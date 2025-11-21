NBA／倒成一片！明星球員本季缺席逾200場 出賽率創近年新低

NBA新賽季僅開打一個多月，多位明星球員便接連因傷缺陣，從「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmp）（鼠蹊部拉傷）、戴維斯（Anthony Davis）（小腿拉傷）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）到卡瑟爾（Stephon Castle）等。根據《Yahoo》記者哈伯斯特羅（Tom Haberstroh）的統計，本季明星球員的受傷缺陣情況，'確實較前兩季同期大幅增加。

以NBA「球員出賽政策」中定義的明星球員（過去三年內曾入選全明星或年度最佳陣容）為基準，本季明星球員因傷病或生病缺席比賽已超過200場，較兩年前同期高出一倍。本季明星球員的出賽率更下降至67.6%，明顯低於前兩季的87.2%與82.6%。

值得注意的是，整體傷病數量並未明顯上升。真正改變的是球團對受傷球星的處理方式更為保守。近年來，多名球員因「硬撐上場」最終撕裂阿基里斯腱的例子仍歷歷在目，包括哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、泰托姆（Jayson Tatum）與里拉德（Damian Lillard），這些前車之鑑讓各隊醫療團隊不願再冒不必要的風險，寧可讓球員延長休息，不再強迫硬撐上場。