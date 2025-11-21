快訊

母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／倒成一片！明星球員本季缺席逾200場 出賽率創近年新低

聯合新聞網／ 綜合報導
本季明星球員因傷病或生病已超過200場缺席，較兩年前同期高出一倍。 美聯社。
本季明星球員因傷病或生病已超過200場缺席，較兩年前同期高出一倍。 美聯社。

NBA新賽季僅開打一個多月，多位明星球員便接連因傷缺陣，從「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmp）（鼠蹊部拉傷）、戴維斯Anthony Davis）（小腿拉傷）、溫班亞瑪Victor Wembanyama）到卡瑟爾（Stephon Castle）等。根據《Yahoo》記者哈伯斯特羅（Tom Haberstroh）的統計，本季明星球員的受傷缺陣情況，'確實較前兩季同期大幅增加。

以NBA「球員出賽政策」中定義的明星球員（過去三年內曾入選全明星或年度最佳陣容）為基準，本季明星球員因傷病或生病缺席比賽已超過200場，較兩年前同期高出一倍。本季明星球員的出賽率更下降至67.6%，明顯低於前兩季的87.2%與82.6%。

值得注意的是，整體傷病數量並未明顯上升。真正改變的是球團對受傷球星的處理方式更為保守。近年來，多名球員因「硬撐上場」最終撕裂阿基里斯腱的例子仍歷歷在目，包括哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、泰托姆Jayson Tatum）與里拉德（Damian Lillard），這些前車之鑑讓各隊醫療團隊不願再冒不必要的風險，寧可讓球員延長休息，不再強迫硬撐上場。

Tyrese Haliburton Anthony Davis Jayson Tatum Victor Wembanyama Damian Lillard 戴維斯 泰托姆 安戴托昆波 溫班亞瑪

相關新聞

NBA／國王再受重擊！沙波尼斯左膝半月板撕裂 至少缺席3到4周

沙加緬度國王隊今日宣布，當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）左膝半月板撕裂，將休兵3至4周之後再接受後續傷勢評估，預計要缺席到12月下旬，讓開季僅3勝12敗陷入低潮的國王再度面臨沉重打

NBA／倒成一片！明星球員本季缺席逾200場 出賽率創近年新低

NBA新賽季僅開打一個多月，多位明星球員便接連因傷缺陣，從「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmp）（鼠蹊部拉傷）、戴維斯（Anthony Davis）（小腿拉傷）、溫班亞瑪（

NBA／在德州暖心送火雞、球鞋幫助弱勢家庭 福克斯融入馬刺

今年2月透過交易加入馬刺的福克斯（De'Aaron Fox），因從小於德州休士頓長大，距離聖安東尼奧僅約三小時車程，加上妻子正是當地人，使他對這座城市的文化並不陌生。首次在聖安東尼奧度過秋季的他，也向

NBA／勇士失誤數聯盟第2多！ 柯爾：有信心把問題修好

勇士隊開季遭遇魔鬼賽程，今天在客場6連戰最終場，選擇讓柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）都輪休，末節崩盤，以96：110輸給熱

NBA／隊史首位連三場達25分10籃板5助攻 森根率火箭收5連勝

火箭中鋒森根（Alperen Sengun）今日再度繳出全能數據，全場攻下28分、11籃板、7助攻、1抄截、1火鍋的表現，率隊以114比104擊敗騎士，收下五連勝，根據《ESPN Insights》統

NBA／前三節領先16分差點砸鍋！佛西維奇三分球絕殺救公牛

公牛隊今日作客波特蘭，前三節打完領先16分的他們，竟在第四節遭到拓荒者逆襲，終場前8秒反而落後2分，公牛最終靠著佛西維奇（Nikola Vucevic）接獲隊友傳球，壓哨投進絕殺三分球，助球隊以122

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。