NBA／國王再受重擊！沙波尼斯左膝半月板撕裂 至少缺席3到4周

沙加緬度國王隊今日宣布，當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）左膝半月板撕裂，將休兵3至4周之後再接受後續傷勢評估，預計要缺席到12月下旬，讓開季僅3勝12敗陷入低潮的國王再度面臨沉重打擊。

沙波尼斯先前因左膝不適缺席對雷霆的比賽，而該傷勢源自周日對馬刺之戰。進一步檢查後發現為半月板撕裂，傷勢比預期更嚴重。

國王主帥克里斯蒂（Doug Christie）遺憾表示：「我很替他感到難過。我們真的需要這位大個子，但這就是我們踏入這份工作的現實。這結果真的很不幸，我愛他，也希望他能早日康復。」

沙波尼斯本季從開季就受到傷病困擾。季前賽腿筋拉傷讓他被迫缺席開幕戰，之後又因肋骨傷勢缺席兩場，如今再遭遇半月板撕裂，勢必要至少缺席10場比賽。

克里斯蒂強調沙波尼斯在球隊體系的重要性：「我們很多攻勢都是從他開始，因為沒有多少中鋒能像他那樣作出決策。他的傳球、他的節奏，他替球隊帶來太多東西。我們的體系就是圍繞著他。」

國王在2022年2月以哈利伯頓（Tyrese Haliburton）為核心的交易換來沙波尼斯，當時是希望加速重建、終結長達16年的季後賽荒。事實證明交易在短期奏效，沙波尼斯與福克斯（De'Aaron Fox）在主帥布朗（Mike Brown）帶領下，幫助國王取得西區例行賽第3種子。

但好景不常，國王自那年季後賽後便迅速崩盤。布朗遭到解雇、福克斯被交易，如今沙波尼斯成為球隊薪資最高的球員（合約剩3年、總值1億4680萬美元），卻只能苦撐在聯盟最令人失望的球隊之一。

國王近況慘烈，已經連續7場比賽以雙位數差距落敗，球隊正陷入深度危機。