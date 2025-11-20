NBA／在德州暖心送火雞、球鞋幫助弱勢家庭 福克斯融入馬刺

今年2月透過交易加入馬刺的福克斯（De'Aaron Fox），因從小於德州休士頓長大，距離聖安東尼奧僅約三小時車程，加上妻子正是當地人，使他對這座城市的文化並不陌生。首次在聖安東尼奧度過秋季的他，也向《ClutchPoints》分享了回饋社會的初心，以及融入德州南部社區的感受。

福克斯坦言，自己從小家境並不富裕，因此特別能理解困境家庭的處境，「我不是在現在這樣的環境長大的。我知道世界上很多人都在面臨辛苦的生活，我們能把籃球當工作已經很幸運了。」

「能夠走進社區、幫助需要幫助的人，特別是在節慶時，有些人可能沒有禮物，也沒有像我們一樣在感恩節擺滿食物的桌子。能伸出援手，是我們最喜歡做的事。」福克斯進一步表示。

此次活動由福克斯一家共同舉行，在感恩節前一周，他們前往聖城低收入社區，對象為哈蘭達爾獨立學區（Harlandale ISD）的家庭。他們發送火雞與生活物資，也花時間與居民聊天、合影，為當地居民帶來節慶暖意。

「我太太是在這裡長大的，她以前和這個學區裡的很多小孩一起打籃球。可能是同學、同隊、對手或校方的人。能回饋到與你們有連結的社區，意義會更深。雖然我們也會幫助完全不認識的人，但這樣的機會，確實更特別。」

事實上，福克斯在沙加緬度國王效力七年半期間，和妻子年年參與節慶公益。如今來到馬刺，他們依舊延續這份傳統。金年10月底，福克斯也在市中心公園發起送鞋活動。

「我和我太太幾乎每一年都會在感恩節和聖誕節做公益。我們熱愛節慶的氛圍，也喜歡把這份感覺帶給別人。」福克斯說道。

福克斯強調，他與家人願意付出的原因，是因為他們始終記得自己的幸運，「我們很幸運有能力幫忙。每年能回饋支持我們的社區，是我們最喜歡做的事。沒有球迷和社區的支持，就沒有今天的我們。能在自己所在的城市做公益，是一種祝福。」