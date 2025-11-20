聽新聞
NBA／勇士失誤數聯盟第2多！ 柯爾：有信心把問題修好
勇士隊開季遭遇魔鬼賽程，今天在客場6連戰最終場，選擇讓柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）都輪休，末節崩盤，以96：110輸給熱火隊，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）仍對球隊很有信心。
勇士客場6連戰以3勝3敗坐收，目前戰績9勝8敗，位居西區第8。勇士本季場均17.1次失誤，聯盟第2多，僅次獨行俠隊的17.2次。今天比賽全場23次失誤，讓熱火多拿34分；其中9次失誤在第四節，讓熱火多得16分。
「我非常非常有信心，能把這個問題修好。」柯爾受訪時說，「去年我們得到巴特勒後，把失誤大幅減少，這會是我們回到主場後的重點。」
柯爾接著強調，「我們必須把空間拉更好，教導切入與站位，讓球員判斷變更簡單。同時，他們也必須把簡單的決策做好。」
勇士開季29天打17場，包含5組背靠背，聯盟最多，接下來12場有8場是主場，終於可以喘一口氣。
