NBA／隊史首位連三場達25分10籃板5助攻 森根率火箭收5連勝
火箭中鋒森根（Alperen Sengun）今日再度繳出全能數據，全場攻下28分、11籃板、7助攻、1抄截、1火鍋的表現，率隊以114比104擊敗騎士，收下五連勝，根據《ESPN Insights》統計，森根成為火箭隊史上首位連續三場至少拿下「25分、10籃板、5助攻」的球員。
事實上，火箭隊史曾擁有擁有「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、摩西馬龍（Moses Malone）、「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）與哈登（James Harden）等一線球星歷史，顯得這項成就尤為驚人。
此外，火箭本季迎來杜蘭特（Kevin Durant）加盟後，森根的進攻空間與球權也更加解放，數據皆創下生涯新高。
本季森根出賽12場，平均上陣36.8分鐘，繳出23分、10.3籃板、7.4助攻、1.3抄截、1火鍋、正負值＋11.7的數據，三分球命中率更是高達44.7%。
值得關注的是，被貼上「小約柯奇」標籤的他，將在本周六於季中錦標賽NBA盃（NBA Cup）中，正面對決金塊MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic），這場頂尖中鋒對決勢必備受期待。
