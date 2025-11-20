快訊

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

日本熊害「狗狗連環遇襲」 獸醫曝理由：鎖定吞食犬隻這2塊內臟

NBA／裁判吹進攻犯規判獨行俠死刑 尼克主帥：正確吹判

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠威廉斯最後一擊進球，但被裁判吹進攻犯規，球進不算。 路透
獨行俠威廉斯最後一擊進球，但被裁判吹進攻犯規，球進不算。 路透

獨行俠隊今天在主場迎戰尼克隊，狀元佛雷格（Cooper Flagg）因傷缺陣，雙方戰到最後一刻，獨行俠後衛威廉斯（Brandon Williams）神奇角度上籃命中，但在這之前裁判吹進攻犯規，令球迷和球員相當錯愕，最終獨行俠以111：113含恨落敗。

佛雷格受傷，老將湯普森（Klay Thompson）重回先發陣容。本場比賽戰況始終膠著，關鍵時刻尼克領先2分，湯普森外線肉包。

讀秒階段尼克團隊6罰僅1中，獨行俠則是華盛頓（P.J. Washington）2罰全中，只落後3分。獨行俠最後一擊交給威廉斯，他成功把球打進，卻被裁判吹進攻犯規，球進不算，讓尼克收進勝利。

尼克以布朗森（Jalen Brunson）攻下28分表現最佳，獨行俠羅素（D'Angelo Russell）手感回暖，進帳23分7助攻，湯普森則是11投5中，三分球9中3，拿下13分。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）談到最後一擊，「執行得很好，萊夫利（Dereck Lively II）傳球很棒，在快攻中找到威廉斯。至於那個吹判，很難說，他有不錯的出手角度，裁判就是吹了犯規。」

尼克隊總教練布朗（Mike Brown）則直言，「那是正確的吹判，因為他確實碰到沙米特的左手臂。我的位置看得一清二楚，我很高興裁判也看到了，更重要的是，我很高興他做出正確的吹判。」

獨行俠 尼克 Klay Thompson
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

NBA／雷霆15勝1敗獨走聯盟 SGA：金塊讓我們變更好的球隊

開季氣勢如虹的雷霆隊今天在主場迎戰國王隊，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）宛如公務員般穩定，再度砍下33分，帶隊以113：99輕鬆贏球。雷霆目前7連勝；國王則是7連敗

NBA／鵜鶘「皇后」砍30分仍輸金塊 約柯奇從他身上看見自己

鵜鶘隊今天在主場迎戰金塊隊，「胖虎」威廉森（Zion Williamson）傷癒復出，新秀「皇后」昆恩（Derik Queen）末節狂砍15分差點帶隊逆轉，終場仍以118：125輸球，不過打出生涯代表

NBA／前三節領先16分差點砸鍋！佛西維奇三分球絕殺救公牛

公牛隊今日作客波特蘭，前三節打完領先16分的他們，竟在第四節遭到拓荒者逆襲，終場前8秒反而落後2分，公牛最終靠著佛西維奇（Nikola Vucevic）接獲隊友傳球，壓哨投進絕殺三分球，助球隊以122

NBA／裁判吹進攻犯規判獨行俠死刑 尼克主帥：正確吹判

獨行俠隊今天在主場迎戰尼克隊，狀元佛雷格（Cooper Flagg）因傷缺陣，雙方戰到最後一刻，獨行俠後衛威廉斯（Brandon Williams）神奇角度上籃命中，但在這之前裁判吹進攻犯規，令球迷和

NBA／詹姆斯也關注大谷 驚嚇他竟能在一場球賽做到這兩件事

湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）昨日迎接生涯第23個賽季的處女秀，為個人紀錄再添璀璨一頁。平時對其他體壇同樣關注的他，近期在節目中談到道奇隊日本球星大谷翔平，在國聯冠軍賽第4戰的超神

NBA／庫班喊話也沒用？ AD、湯普森皆感受到交易危機

最新消息傳出，獨行俠在日前開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，球隊可能會在本季著手交易多位明星球員，圍繞今年選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）重建。 根據《Dallas H

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。