NBA／裁判吹進攻犯規判獨行俠死刑 尼克主帥：正確吹判
獨行俠隊今天在主場迎戰尼克隊，狀元佛雷格（Cooper Flagg）因傷缺陣，雙方戰到最後一刻，獨行俠後衛威廉斯（Brandon Williams）神奇角度上籃命中，但在這之前裁判吹進攻犯規，令球迷和球員相當錯愕，最終獨行俠以111：113含恨落敗。
佛雷格受傷，老將湯普森（Klay Thompson）重回先發陣容。本場比賽戰況始終膠著，關鍵時刻尼克領先2分，湯普森外線肉包。
讀秒階段尼克團隊6罰僅1中，獨行俠則是華盛頓（P.J. Washington）2罰全中，只落後3分。獨行俠最後一擊交給威廉斯，他成功把球打進，卻被裁判吹進攻犯規，球進不算，讓尼克收進勝利。
尼克以布朗森（Jalen Brunson）攻下28分表現最佳，獨行俠羅素（D'Angelo Russell）手感回暖，進帳23分7助攻，湯普森則是11投5中，三分球9中3，拿下13分。
獨行俠總教練基德（Jason Kidd）談到最後一擊，「執行得很好，萊夫利（Dereck Lively II）傳球很棒，在快攻中找到威廉斯。至於那個吹判，很難說，他有不錯的出手角度，裁判就是吹了犯規。」
尼克隊總教練布朗（Mike Brown）則直言，「那是正確的吹判，因為他確實碰到沙米特的左手臂。我的位置看得一清二楚，我很高興裁判也看到了，更重要的是，我很高興他做出正確的吹判。」
